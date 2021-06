«Luis Rueda tiene contrato en vigor y no hay nada decidido» Luis Rueda y Chiqui de Paz en el último San Martín-Avilés. / LVA S. MENOR AVILÉS. Sábado, 5 junio 2021, 01:38

Luis Simón no se apresura. El nuevo director general del Avilés tiene claro que «hasta que no se decida cómo va a funcionar el club en la dirección deportiva, si con un secretario técnico o formando entre nosotros una comisión, no se moverá ficha». Por el momento «nos están lloviendo ofrecimientos tanto para el puesto de secretario técn