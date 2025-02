Luis Rueda ensaya cambios en el equipo inicial a tenor de las dimensiones del Quimarán

Se va acercando el partido del domingo y los entrenamientos se vuelven más específicos en el Avilés, que ayer finalizó la sesión en La Toba 3 con un partidillo en el que Luis Rueda mezcló a sus jugadores pero dio alguna pista sobre posibles ... cambios en el equipo inicial con respecto al pasado domingo.

No tiene nada que ver jugar en el campo más amplio de la categoría, el Suárez Puerta, con hacerlo en uno de los más pequeños, el Pepe Quimarán, de ahí que ante el Llanera primará el físico, el juego áereo y el golpeo de balón ante la velocidad o la técnica individual.

Félix Sanz probó como lateral derecho, una posición muy familiar para él y en la que se desenvolvió a las mil maravillas en un partido bastante similar por conceptos al de este domingo como fue el de Vallobín en la primera vuelta. El luanquín incluso dio la asistencia de gol a Rafa Silveira con un centro perfecto.

Pato volvió a entrenar como lateral izquierdo. Aunque lo normal es que Joao vuelva a su posición, el uruguayo tiene un perfil más defensivo y mejor juego aéreo que el brasileño, por lo que su continuidad en el 'once' no debe ser descartada. Para el doble pivote gana enteros Edu Cruz al lado de Alagy Oliveira, sin descartar a Dani Benéitez. Y como interior izquierdo, Napoleone es una apuesta real, con Guille Vázquez e incluso Joao como alternativas. Arriba, el único cambio podría ser Silveira por Vitolo, pero no parece claro.

Robledo se exprime

El guardameta Jaime Robledo sigue trabajando sin descanso al margen del grupo para recuperarse lo antes posible de su fractura en la cabeza del radio. Ayer, siguiendo las indicaciones de la fisio Raquel Rodríguez, realizó varios ejercicios sin notar molestias pese a la escayola.