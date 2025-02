Luis Rueda: «La segunda parte y la prórroga fueron nuestras»

SANTY MENOR SOTRONDIO. Lunes, 24 de mayo 2021, 01:58 Comenta Compartir

Aunque no pudo evitar seguir dándole vueltas a la doble amarilla de Natalio en el último minuto reglamentario de la prórroga, Luis Rueda se marchó de Sotrondio casi con la sonrisa entera y la sensación del trabajo bien hecho tras el pase a la ... final del 'play off' de ascenso a Segunda RFEF. «Somos un equipo competitivo que siempre lo deja todo y no debemos olvidarnos de lo que hemos sufrido en el último mes. Tuvimos un aislamiento dentro de una fase de ascenso y hubo que disputar cuatro partidos en diez días. Poco a poco nos vamos recuperando y se nota».

En cuanto al partido de ayer, el técnico ovetense reconoce que «el San Martín fue un poco superior a nosotros en la primera parte, por ocasiones, con el remate al palo, empuje y balón parado. Sin embargo, pienso sinceramente que la segunda parte y la prórroga fueron nuestras». Rueda esperaba un partido «con tensión, muy ajustado, que podía caer de cualquier lado, y así fue. En este caso nos medimos a un grandísimo equipo y la moneda cayó de nuestro lado después de un gran esfuerzo». Para la final, lo que más le gusta al técnico blanquiazul de medirse al Llanes es que «jugaremos en casa y nos valen dos de los tres resultados posibles. Está claro que al Llanes siempre le desearé lo mejor por los buenos momentos que viví allí, pero fundamentalmente me interesa el factor campo». En lo que respecta a la acción de Natalio, el entrenador del Avilés no oculta que «los números dicen que Natalio es el sino del Avilés. Es el mejor jugador de la categoría y lógicamente la final será más difícil sin él, pero ahora lo que importa es recuperarse físicamente y empezar a valorar opciones para reemplazarlo. El que salga lo hará muy bien seguro», concluye. «Me voy muy orgulloso» Con los ojos llorosos por la decepción deportiva después de haber visto la final muy cerca, pero orgulloso de sus jugadores en una temporada histórica. Así cerró Chiqui de Paz su periplo como entrenador después de alcanzar la cima precisamente en el Avilés, al que dirigió durante media temporada en Segunda B. «Esta prórroga debe suponer el inicio de un gran futuro para el San Martín. Los jugadores, a pesar de su juventud, realizaron un gran partido, y está claro que este es el modelo a seguir por el club, que está creciendo mucho. Además, estoy seguro de que a la mayoría de estos chicos les espera una carrera prometedora».

