«He madurado y vuelvo en busca de minutos y confianza» Jorge Cayarga, ayer con José Álvarez en el estadio. / OMAR ANTUÑA Jorge Cayarga vivirá su segunda etapa en el Real Avilés tras medio curso en el que «acusé tener 18 años y ser mi primera experiencia senior» S. MENOR AVILÉS. Viernes, 12 julio 2019, 02:21

Jorge Cayarga fue presentado ayer como nuevo jugador del Real Avilés, equipo al que regresa con tres temporadas completas en Tercera División a sus espaldas y mucho más maduro de lo que se fue.

«Mi primera etapa aquí no fue fácil. Llegué en la segunda vuelta a un equipo hecho en el que era difícil entrar y que luchó por el liderato hasta el final, disputando el 'play off' de ascenso. Además, yo tenía 18 años, era mi primera temporada senior y tenía poca experiencia».

Un gran año en el Ceares y dos en el Marino en los que, pese a marcar goles, el avilesino no se sintió lo suficientemente valorado, le han convertido en uno de los extremos más codiciados de la categoría, pesando en su decisión de volver al Real Avilés el «conocer el club, el buen proyecto que me han presentado y tener el etadio a cincuenta metros de mi casa», sonríe.

Tras un curso difícil en el que no contó demasiado para Oli, prácticamente nada durante el 'play off', Cayarga, gemelo de Berto, que esta temporada debutará en Segunda División con el Racing de Santander, llega al Suárez Puerta con ganas de «tener minutos y ganar en confianza». Prefiere jugar «en la izquierda o en la mediapunta que en la derecha», donde a su juicio rinde a menor nivel, y le haría mucha ilusión volver a jugar un 'play off' como blanquiazul «después de dos seguidos con el Marino».

Aunque todavía es «pronto», Jorge confía en que «se haga un buen equipo y, con la permanencia asegurada, podamos mirar más arriba en la tabla». Tras la comparecencia del futbolista, el director deportivo, José Álvarez, aseguró que José Santullano, nombre adelantado por LA VOZ, está «cerca de llegar. Falta que se desvincule del Oviedo».