«Si marco lo celebraré por rabia, no por fastidiar a la gente de allí», dice Diego Polo El delantero avilesino, que dejó L'Entregu para vestir de blanquiazul tras el primer tercio de la liga N. GUTIÉRREZ Sábado, 2 febrero 2019, 02:39

Si hay un jugador en el Real Avilés que hoy saldrá al campo con un plus de motivación ese no es otro que Diego Polo. El delantero avilesino regresa al lugar en el que empezó la temporada y que dejó para vestir de banquiazul. No es ningún espíritu revanchista lo que mueve esa intensidad particular: «La gente de allí me trató muy bien y nadie puso problemas para salir al Avilés. Tengo muchas ganas de marcar porque llevo varios partidos sin hacerlo y si lo consigo lo celebraré, pero no por fastidiar al L'Entregu sino por la rabia que llevas cuando no marcas y por ayudar a mi equipo».

Así de claro es el pensamiento de Diego Polo ante un partido señalado en rojo por él, pero también por el equipo: «Necesitamos volver a ganar y es el momento justo para hacerlo». Si puede ser, dicho ha quedado, al avilesino le gustaría participar directamente de un triunfo con gol, pero antepone «la victoria del Avilés a que yo rompa mi racha goleadora. Se puede ayudar al grupo en muchas otras cosas». Curiosamente, Polo sigue siendo, con tres tantos, el tercer máximo goleador de L'Entregu, mientras aún se espera su primera firmar diana con el conjunto blanquiazul.

La llegada al Avilés de otro delantero como Xavi Cencillo cambia la perspectiva de Polo, acostumbrado a pelear en solitario ante las defensas: «Tener un jugador cerca que corra contigo es otra cosa, se nota mucho a la hora de ocupar espacios y de trabajar arriba en la presión». Polo ve al catalán «con muchas ganas, está ayudando al equipo» y ante al reto de empezar a marcar también tras los dos goles seguidos de su compañero, el avilesino dice que «un delantero siempre quiere marcar, pero si tengo que ayudar en otra faceta lo voy a hacer porque lo más importante es el equipo».