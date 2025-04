Matías Vigil, hasta ahora ayudante, será el primer entrenador del Avilés Ramiro de Lillo resinde su contrato y abandona el club | Pantoja aún no alcanzó un acuerdo y también se irá Annunziata

El hasta ahora segundo entrenador del Avilés, Matías Vigil, llevará hasta final de temporada las riendas del equipo blanquiazul tras la renuncia de César Gálvez. La decisión aún no es oficial, pero está tomada en la cúpula de Norte Proyectos, grupo balear que gestiona el primer equipo. Vigil se incorporó al cuadro técnico tras la destitución a mediados de octubre de Viti Amaro y ahora le llega la oportunidad de ser el titular del banquillo avilesino, en el que se estrenará esta tarde en el campo Nuevo Nalón en el partido ante L'Entregu, aunque de momento como interino. El domingo, en Colunga, es muy probable que ya sea oficialmente el primer entrenador, si bien el club tiene dos jornadas de plazo para nombrar al sustituto de Gálvez.

Matías Vigil, de 30 años, es natural de Pola de Siero y en su trayectoria como entrenador figuran equipos inferiores del Oviedo, entre ellos el de Liga Nacional juvenil, y el filial del Siero en categoría regional. Ayer reconocía que la posibilidad de ser elegido por el Avilés para dirigir al equipo en Tercera División era 'una gran oportunidad' que se hará real en las próximas horas.

Mientras, el goteo de bajas en la plantilla ha comenzado esta mañana con la rescisión de contrato del argentino Ramiro de Lillo, que ya es oficialmente exfutbolista del Avilés tras alcanzar un acuerdo con el grupo gestor. Su marcha, adelantada ayer por LA VOZ DE AVILÉS tras no aparecer en la lista de convocados para el partido en El Entrego, no será la última. Otros dos jugadores están en esa misma rampa de salida: Diego Pantoja y Xabi Annunziata. El delantero lleva dos meses esperando a cobrar sus salarios (tres nóminas) para irse, pero al contrario que Ramiro de Lillo, aún no ha llegado a un acuerdo, que pasaría por perdonar una parte del dinero que se le adeuda. Por su parte, el canario Annunziata, uno de los mejores futbolistas del Avilés, también ha pedido oficialmente la baja y en cuanto alcance un acuerdo para la rescisión del contrato dejará la disciplina blanquiazul.

Respecto a los impagos de Norte Proyectos, la empresa balear ha insistido en su intención de seguir con la gestión y solucionar los problemas económicos, aunque tampoco parece que sea esta semana la definitiva. La plantilla del Avilés está a la espera de que se juegue el partido de esta tarde para posicionarse, asesorada por el sindicato de futbolistas, la AFE, cuyo abogado está en contacto directo con los capitanes. Si no llega el dinero en las próximas horas, se emitirá un comunicado aunque se desconocen las posibles medidas que vayan a adoptar los jugadores.