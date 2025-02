«Merecemos más puntos de los que tenemos»

SANTY MENOR AVILÉS. Miércoles, 6 de noviembre 2019, 03:00 Comenta Compartir

Jorge Cayarga regresó este verano al Real Avilés para demostrar que podía ser importante en un equipo puntero de Tercera División, después de destacar en el Ceares y no poder hacerse un hueco en el equipo habitual del Marino. Una pubalgia condicionó su estreno liguero, de tal manera que su mejor versión individual no llegó hasta el pasado domingo frente al Vallobín, en el que, junto a Annunziata y Santullano, se echó el equipo a la espalda y marcó un golazo de falta.

«Siempre he dicho que me encuentro más cómodo jugando en la izquierda. Es mi posición favorita. Hasta ahora, por circunstancias, había jugado en la derecha o de delantero, y ahí me cuesta más, aunque estoy para lo que haga falta», explica el futbolista, que ya suma tres tantos y se sitúa a cuatro de su mejor marca en Tercera: siete. «Tenía confianza para lanzar la falta, llevaba tiempo sin tirar una y afortunadamente entró», sonríe.

Alcanzada su mejor versión, que pasa por ser desequilibrante con el balón, aportar en el juego ofensivo y no tener pérdidas innecesarias, Jorge Cayarga espera ser partícipe también de un paso adelante grupal, pues el Real Avilés tiene a once puntos el 'play off' de ascenso, objetivo inicial del curso. «Lo principal es salir cuanto antes de la zona baja de la tabla, porque si te metes ahí es difícil salir. La victoria del domingo fue importante porque sólo llevábamos una y además es la primera con César. El equipo merece más puntos de los que tiene. Con Viti hicimos muy buenos partidos en los que no sumamos de tres y al final la cuerda siempre rompe por el lado más débil», lamenta.

Aun así, su adaptación a la nueva filosofía que está instaurando César Gálvez está siendo bastante rápida. «El cambio es importante. Con Viti jugábamos más al toque y César quiere un juego más directo, pero poco a poco vamos mejorando a todos los niveles. Ha venido con mucha fuerza y ojalá sigamos enlanzando buenos resultados».

La próxima parada no será para nada sencilla, el Lealtad en Les Caleyes. «Es un equipo muy competitivo y los números están ahí: gana o empata pero nunca pierde. La verdad es que no me sorprende su rendimiento, porque la temporada pasada nadie contaba tampoco con ellos y al final estuvieron arriba hasta el final», sostiene. El avilesino espera «un partido muy difícil. Para ganar necesitamos no cometer ningún error atrás y estar finos en las pocas ocasiones que tengamos».

Todo ello, sin Álvaro, que, por sanción, se une a las ya conocidas bajas de Borja Granda, Enrique Castaño e Imanol, además de la de Javi Torres, a quien el club busca sustituto. «Estamos teniendo muy mala suerte con las lesiones, y además de gente importante. Ojalá poco a poco podamos ir recuperando efectivos, porque por ejemplo para este fin de semana tendremos que cambiar a gente de posición para formar la defensa. Es una pena», concluye el joven extremo avilesino.