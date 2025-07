Miguel Linares, director deportivo del Real Avilés: «Los próximos en llegar podrían ser un portero sub 23 y un pivote»

Santy Menor Avilés Viernes, 25 de julio 2025, 22:15 Comenta Compartir

Miguel Linares, director deportivo del Real Avilés, aprovechó su condición de maestro de ceremonias de la presentación de Raúl Hernández y Berto Cayarga para atender también algunas preguntas de los medios de comunicación con respecto a los avances en la plantilla.

El jienense pidió calma a la afición, pues «el mercado tiene su 'timing' y creo que en estos momentos tenemos un buen número de jugadores en la plantilla para estar todavía en julio. Tenemos claro lo que queremos y no pasa nada por esperar un poco más porque repito que vamos muy bien de tiempo».

Linares no oculta que con «entre cuatro y seis fichajes cerraremos la plantilla». A todas luces: un portero y dos laterales sub 23 y un central y un pivote sénior, si se tiene en cuenta que Edu Cortina no estará disponible de manera indefinida, de tres meses para adelante, y que se espera la salida de uno de los dos centrales con contrato en vigor de la pasada temporada.

Ese sexto fichaje que apuntó a mayores el director deportivo, tendría que ser un perfil sub 23 que le diera más amplitud si cabe a la plantilla de Javi Rozada, aunque no parece demasiado probable ahora mismo.

Linares también desveló que «los próximos en llegar podrían ser el portero y el pivote». El guardameta, «sub 23 de nivel que compita el puesto con Álvaro», y el pivote, quizá Vidorreta. «Es un jugador que lo hizo muy bien aquí e interesa. Es una opción».

También habló de la importancia de contar un campo de hierba natural para entrenar. «Diego –Baeza– y Pedro –Arboleya– están en ello y, a pesar de las dificultades, creo que lo vamos a conseguir y que pronto habrá noticias».

