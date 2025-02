«Le tengo muchísimo cariño al Avilés, ojalá regrese donde merece lo antes posible»

SANTY MENOR AVILÉS. Viernes, 12 de febrero 2021, 02:05 Comenta Compartir

Matías Fernández (Riaño, 1988) cumplirá en mayo 33 años. Con diez temporadas y muchos partidos a sus espaldas en Tercera División, tiene claro que su etapa en el Avilés «fue una de las mejores de mi carrera. Es uno de los sitios en los que ... más tiempo estuve y no me puedo quejar en absoluto de lo que viví allí. Guardo muy gratos recuerdos». Entre ellos, alcanzar la tercera ronda del 'play off' de ascenso a Segunda División. Casi nada.

Todos estos ingredientes convierten para él el encuentro del domingo en el Pepe Quimarán en un duelo «muy especial». Aunque él nunca tuvo «ningún problema» con José María Tejero, quien «siempre me trató muy bien», asume que «el cambio de propiedad le ha venido bien al club. No hay más que ver el equipo que han formado y los resultados». Con todo, Matías reconoce que le guarda «muchísimo cariño» al Avilés y desea que «cuanto antes recupere la categoría que como mínimo merece. Es una pena ver al Avilés en Tercera». Pero todos los buenos deseos llegarán a partir del domingo, pues ahora mismo el Avilés y el Llanera están metidos en la misma pelea. «Por cómo venimos nosotros de la temporada pasada, los jugadores que tenemos y las condiciones de esta temporada tan peculiar, nosotros no podemos pensar en otra cosa que no sea ascender», asume. Y para ello, partidos como el del domingo son «claves. Queda muy poco, la zona de arriba de la tabla está muy apretada y apenas nos queda ya margen de error a ninguno». Con el Ceares líder por méritos propios, pues «aunque nadie contaba con ellos a principio de temporada están demostrando ser los más regulares y parece imposible bajarlos de ahí», el resto de candidatos «hemos tenido tropiezos, y eso nos lleva a apenas poder fallar en lo que queda». En lo que respecta al Llanera, «nos han afectado bastante las bajas. Prácticamente no hemos tenido al equipo completo en toda la temporada y parece que poco a poco vamos recuperando a gente y estamos en línea ascendente». En lo personal, con diez goles en su primera temporada con el Llanera, dos en la pasada y tres en la presente, Matías se encuentra en un «buen momento. Encantado con el grupo que tenemos, con José Luis -Rodríguez- en el banquillo, que me da mucha libertad, y al final vas cumpliendo años y puliendo detalles a la hora de jugar». Matías no pudo jugar el partido de la primera vuelta en el Suárez Puerta por precaución debido a la covid y afronta con ganas el choque del domingo, que «aunque no es definitivo puede marcar nuestro objetivo de aquí a final de Liga». El de Riaño dejó el Avilés en el verano de 2017 cuando José María Tejero retiró a IQ Finanzas de la gestión, propiciando la salida de José Luis Tamargo, Blas García y prácticamente la totalidad de plantilla, y Matías, pese a tener ofertas de equipos importantes de fuera de la región, decidió priorizar la familia y fichar por el Colunga. Después se fue al Llanera junto a José Luis Rodríguez y «el proyecto va creciendo. Somos ambiciosos».

