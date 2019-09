El Muro de Zaro centra la polémica Una jugada del partido de rugby entre Ferrol y Bilbao disputado el sábado en el estadio. / MARIETA Llaranes y Avilés Stadium no entienden que el estadio vaya a ser utilizado por el juvenil del Avilés, al compartirlo también con el Belenos SANTY MENOR AVILÉS. Miércoles, 11 septiembre 2019, 01:31

La polémica ha estallado, esta vez parece que más fuerte que nunca, en torno a la utilización del Muro de Zaro. El uso del estadio, foco de críticas prácticamente desde su rehabilitación parcial y puesta en marcha, ha regresado al candelero al conocerse que el Real Avilés juvenil de División de Honor disputará en la instalación sus partidos de Liga esta temporada.

En mayor medida el Llaranes, pero también el Avilés Stadium, han salido al paso de la noticia, advirtiendo que el césped no sostrendrá la disputa de tantos partidos en un mismo curso, sobre todo en los meses de invierno. En ese sentido, ambos clubes temen que sus equipos senior sean desplazados a La Toba y a Santo Domingo, respectivamente, cuando el barro entre en escena, algo que ocurre prácticamente cada campaña con la llegada del invierno.

«El Ayuntamiento no mira por nosotros», dicen desde el Llaranes. «El campo está mal ya en la tercera jornada, así que no queremos imaginar cómo estará dentro de un mes. No entendemos que se juegue un partido de rugby entre equipos de fuera de la comunidad ni tampoco que ahora lo vaya a utilizar el Avilés juvenil, cuando tiene su propio campo que sólo se utiliza una vez cada quince días». En la misma línea se encuentra la postura del Avilés Stadium, que también apreció en mal estado el terreno de juego en el partido que los blanquiazules disputaron frente al Colloto.

A la nueva concejala de Deportes, Nuria Delmiro, ya le han llegado las quejas por terceros, aunque defiende la gestión de la Fundación Deportiva Municipal. «Todas las decisiones que se toman están basadas en unos criterios que son los mismos de siempre y están muy claros. Los equipos solicitan la utilización de los campos y la FDM los reparte según horarios y disponibilidad».

En cualquier caso, la edil insta a los equipos a una reunión, intención que ya ha recibido, aunque no de manera oficial. «Hablando se entiende la gente». En cuanto al Belenos, su presidente, Felipe Blanco, tiene claro que «nosotros no podemos entrar a valorar este tema. Hay un convenio firmado y el Ayuntamiento se acoge a él. Lo que está claro es que en Avilés nada más hay un campo homologado para jugar rugby senior. Se podría homologar el Suárez Puerta y descargar el Muro».