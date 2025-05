Natalio, capitán del Real Avilés: «La afición merece el ascenso a Primera RFEF» Natalio afronta su tercer 'play off' de ascenso con el Real Avilés «con la máxima ilusión, todos nos hemos ganado disfrutar de una alegría tras el sufrimiento del año pasado»

Una vez conocido en Madrid el rival, en la sala de prensa del Román Suárez Puerta comparecieron el capitán del Real Avilés, Natalio, y el entrenador, Javi Rozada, para explicar sus sensaciones antes de iniciar las semifinales del 'play off' de ascenso a Primera RFEF frente al Atlético Antoniano de Lebrija (Sevilla).

«Sabemos que las eliminatorias de 'play off' son muy difíciles. Cualquier equipo que te toque te lo va a poner complicado, porque por méritos propios han hecho temporadas muy buenas y al final las posiciones se deciden en las últimas jornadas por pequeños detalles», reflexiona el capitán. Natalio solo conoce al Antoniano «por jugadores que han estado aquí», pero «lo estudiaremos esta semana con toda la ilusión del mundo».

El objetivo es muy claro: «Devolver a este club donde se merece y para ello hay que pasar por aquí. Tenemos que ir a por todas con una afición detrás, una masa social importante detrás que merecen que nos dejemos el alma en cada partido». En ese sentido, «jugar la vuelta en casa es muy importante. Ya tienes esa toma de contacto con el rival en el primer partido, vas conociéndolos más y ese segundo partido en casa, con nuestras medidas, en nuestro campo, en teoría te tiene que ayudar. Pero es fundamental que en la ida no pase nada extraño y no te traigas un resultado que no se pueda remontar».

«Jugar la vuelta en casa siempre es importante, pero la clave es que no pase nada extraño o irremontable en la ida» Natalio Lorenzo Capitán del Real Avilés

Por números, Natalio llega en buena racha goleadora al 'play off' junto con sus compañeros de ataque Santamaría y Javi Cueto, aunque «lo principal es el bloque. Todos somos importantes». En ese sentido, «si los delanteros estamos inspirados mucho mejor, pero tan crucial como eso es que no nos hagan goles a nosotros».

Después de lo vivido la pasada campaña, en la que el Real Avilés tuvo que acudir al 'play out' para salvar la categoría casi en el último suspiro, «ahora vamos a vivir la otra cara de la moneda y tenemos que disfrutarlo, porque ya sufrimos bastante el año pasado. Este club se merece una alegría. Tanto nosotros, los trabajadores, el cuerpo técnico, la afición, que el año pasado se llevó un chasco...», recuerda.

Preguntado por lo que significaría un ascenso a Primera RFEF para el Real Avilés, el capitán echó la vista atrás. «Desde que yo llegué aquí hace cinco años el club lleva una línea súper ascendente, incluso con números de vértigo. Sería el colofón al trabajo que se está haciendo. Hemos despertado una ciudad que estaba dormida, hemos devuelto la ilusión a mucha gente, se ven niños con las camisetas de los jugadores, que eso era impensable cuando llegamos aquí. Pasamos de 150 espectadores en las gradas a 4.200 el otro día contra el Langreo. Ya se está hablando de poner gradas supletorias... Ascender a Primera RFEF sería un 'boom' que para la ciudad sería lo máximo. Si lo conseguimos será un sueño para todos».

«El Antoniano es muy buen equipo, pero si nosotros estamos bien somos capaces de eliminar a cualquiera» Javi Rozada Entrenador del Real Avilés

Javi Rozada, técnico del Real Avilés, se emplazaba al miércoles para hacer un análisis más exhaustivo del Antoniano, pues «estudiaremos a fondo al rival esta tarde y mañana, para comenzar el miércoles a preparar el partido». Pero tiene claro que «los cuatro rivales eran de nivel. Los cuatro venían de ganar y con incercia positiva y lo que tocara, dentro de la complejidad del campo, era complicado».

De lo que ha podido ver hasta ahora, «son un equipo que lleva tiempo con el entrenador, que ha ganado a todos los equipos de 'play off' del grupo e incluso al Torremolinos, que ascendió, y es un equipo que gana muchos duelos. Tenemos claro que debemos hacer una eliminatoria muy completa los 180 minutos si queremos pasar a la final».

A pesar de que el Antoniano «viene de una dinámica buenísima, porque el año pasado ya estuvieron a punto de meterse ahí, yo confío mucho en mi equipo. Con todo el respeto, pero creo que si nosotros le damos continuidad a nuestro buen momento, estamos mentalizados, estamos bien... somos capaces de eliminar a cualquiera», asegura el preparador.

