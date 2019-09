Real Avilés | Viti Amaro: «Necesitamos una victoria cuanto antes para que la ansiedad no aparezca en el equipo» Viti Amaro da indicaciones en el partido frente al Caudal. / MARIETA «Nos está condenando la falta de gol, aunque nos tranquiliza estar jugando y defendiendo bien», dice el técnico SANTY MENOR AVILÉS. Martes, 17 septiembre 2019, 08:09

«Estamos fastidiados, pero entrenar por la mañana hace que pasen muy pocas horas desde el final del partido hasta que nos volvemos a ver y estas cosas es mejor pasarlas juntos. Ya estamos pensando en el San Martín». Esta era la primera reflexión de Viti Amaro ayer, finalizado el primer entrenamiento de la semana y después de la cruel derrota sufrida por el Real Avilés en la tarde del domingo en Tuilla.

«Es un resultado difícil de digerir por el momento en el que se produjo, pero estas cosas pasan en el fútbol y más en un campo como el del Tuilla, en el que hay que estar concentrado hasta el pitido final porque cualquier saque de banda o cualquier acción se puede convertir en ocasión de gol».

El entrenador blanquiazul lamenta la manera de defender la acción de los suyos. «Tengo claro que el gol fue demérito nuestro. No defendimos bien esa jugada. Era la última y había que morir ahí. Es un fallo general. Nos van por dentro muy fácil, el tiro... era la última jugada del partido y lo sabíamos», recuerda.

Un equipo con dos caras

Para el entrenador realavilesino, el equipo mostró dos caras muy distintas en cada una de las partes del encuentro. «En la primera estuvimos muy bien, pero la segunda fue un poco rara en general. Nos costó mucho más. Hubo más cambios, lo de Enrique... No tuvimos ese ritmo, aunque estábamos aguantando bien». ¿La clave? «Que dejamos de ganar las segundas jugadas, como habíamos hecho en la primera parte, y nos empezaron a lanzar muchos balones a la espalda. No contactábamos tanto con Diego arriba y nos partimos. Así que tenemos que aprender de los errores y pensar en el San Martín».

En ese sentido, el del sábado será la primera final de la temporada para el equipo, que se encuentra en estos momentos a cinco puntos del 'play off'. Pero, más allá de los números a estas alturas de la temporada, Viti Amaro considera fundamental ganar «para que la ansiedad, que todavía no está, no aparezca en el equipo». El gijonés no oculta que «la falta de gol nos está condicionando. Tenemos buenos números en defensa, pero en ataque son malos y debemos tener un mayor equilibrio en ese aspecto».

Preguntado por las opciones de mercado del club para reforzar esta posición, Amaro asegura que «no sé nada de que alguien esté próximo a venir. Como cualquier equipo, si viene un hombre gol se agradecería, pero estoy contento con lo que tengo y no hay excusas. Estamos jugando bien, dominando a los rivales durante muchos minutos y sólo nos queda mejorar en el remate».

El director deportivo, José Álvarez, confirmaba ayer a este periódico que «no estamos trabajando en la contratación de un delantero. Desde Norte Proyectos nos han instado a no traer a nadie de momento, así que estamos viendo jugadores y esperando una nueva orden». Hoy, día de descanso para el plantel.