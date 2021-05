«Los nervios se acabarán cuando empiece el partido, debemos salir a disfrutar» La plantilla del Avilés rebosa confianza y se muestra «preparada» para «dar a la afición la alegría que merece y cumplir el objetivo» Natalio, enfocado esta semana en ayudar a sus compañeros, charla con la fisio Raquel Marlasca. / OMAR ANTUÑA N. GUTIÉRREZ / S. MENOR AVILÉS. Domingo, 30 mayo 2021, 02:27

Las dificultades unen y el Avilés ha llegado a la final del 'play off' de ascenso en su mejor momento anímico de la temporada, más allá de que las ausencias no son baladí. Los protagonistas no han perdido la sonrisa en toda la semana de entrenamientos y están convencidos de poder alcanzar un objetivo que se había complicado bastante hace tan