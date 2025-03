Norte Proyectos ataja la crisis y el lunes pagará todos los atrasos

NACHO GUTIÉRREZ AVILÉS. Sábado, 30 de noviembre 2019, 02:31 | Actualizado 10:20h. Comenta Compartir

Después de una larga espera, los responsables del grupo que gestiona el primer equipo del Real Avilés se han presentado en la ciudad para atajar la crisis, empezar a pagar las deudas acumuladas en este ejercicio y transmitir tranquilidad al personal, el deportivo y el que se encarga del día a día.

El lunes es el día que se ha fijado para ingresar la nómina de octubre y ayer mismo se hicieron efectivos los pagos a proveedores que estaban en lista de espera, desde los alquileres de las viviendas de los futbolistas de fuera hasta restaurantes. Ayer era la última fecha anunciada para afrontar la crisis en persona y Norte Proyectos Deportivos Mallorquines mandó su embajada con Ana Ignacio a la cabeza en su cargo de apoderada de la sociedad.

La plantilla, con la mosca detrás de la oreja, recibió al fin la visita de los gestores. Fue ayer, al final de la sesión de entrenamiento en La Toba, donde Ignacio dio las oportunas explicaciones, además de asegurar que el apuro está resuelto, transmitiendo confianza para el resto de temporada asegurando que la empresa afrontará todos los compromisos que tiene firmados.

Es toda la información que se maneja porque el grupo gestor balear ha optado por el silencio y no se esperan comparecencias públicas de Ana Ignacio no apariciones en medios de comunicación, al menos en este. LA VOZ intentó ayer sin éxito obtener alguna confirmación en el club y contactar con la apoderada, que permanecerá en Avilés unos días, el tiempo necesario para ordenar todos los asuntos económicos y tratar de reconducir el proyecto, no solo a nivel deportivo, también institucional y organizativo.

Catorce disponibles

Con la presencia de los gestores y su mensaje, el primer refuerzo ya está confirmado. Abraham Albarrán tiene desde ayer tramitada su licencia, por lo que formará parte de una convocatoria que con su presencia llega a catorce efectivos, por lo que de nuevo hay que citar a dos juveniles, un portero y un jugador de campo.

A las bajas que se arrastran de Borja Granda, Castaño e Imanol, se une la de Jorge Cayarga, mientras Nico Pandiani no llega en condiciones de seguridad para reaparecer, algo que espera hacer ante L'Entregu después del puente de la Constitución. Entre los que están disponibles uno se irá del Avilés el lunes en cuanto reciba su liquidación. Se trata de Diego Pantoja, que pese a su situación fue titular en Siero, sin descartar que repita mañana en la visita del Llanera, uno de los equipos que marcan la pauta en la categoría.

César Gálvez, entrenador blanquiazul, completará el trabajo preparatorio con una sesión matinal en el Suárez Puerta. A expensas de ver el estado del terreno de juego Gálvez y sus ayudantes decidirán la faena de campo que se pueda realizar. Será hoy cuando se conozca el nombre de los canteranos citados, posiblemente el meta Bayón, y si priman los deseos de Gálvez, Nico Arce, ya que el juvenil juega mañana.

