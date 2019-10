Norte Proyectos continúa buscando alternativas a la figura de Viti Amaro José Álvarez da explicaciones durante la rueda de prensa de presentación de Viti Amaro. / MARIETA José Álvarez baraja opciones mientras el técnico gijonés dirige hoy el segundo ensayo de la semana del Real Avilés pensando en el Ceares N. GUTIÉRREZ / S. MENOR AVILÉS. Miércoles, 9 octubre 2019, 02:31

Situación cuanto menos extraña la que se está viviendo esta semana en el Real Avilés. Viti Amaro dirigirá hoy el segundo entrenamiento de la semana junto a su cuerpo técnico mientras el director deportivo, José Álvarez, se encuentra en Palma de Mallorca barajando opciones de cara a una destitución que se daba por segura el domingo después del encuentro ante el Navarro y que parece va perdiendo fuerza con el paso de los días.

Desde que el club se planteó seriamente la opción de relevar al entrenador gijonés, la dirección deportiva no ha parado de recibir ofrecimientos más o menos encubiertos, pero la idea de José Álvarez estaba bastante clara. Sin embargo, las partes no llegaron a un acuerdo y el abanico de opciones ha entrado en una segunda fase cuya fecha de desenlace no conoce nadie.

Mientras, Viti Amaro continúa cumpliendo con sus obligaciones y hoy comenzará a preparar con sus jugadores el encuentro del domingo frente al Ceares, un partido en el que no sabe si se sentará o no en el banquillo. «Perder es lo que tiene», asume el preparador, que lleva la situación con tranquilidad, curtido en mil batallas de su etapa como jugador. Lo que está claro es que, como mínimo hasta mañana jueves, cuando José Álvarez regrese de Palma, no habrá novedades.

El equipo se encuentra entre los dieciséis de toda la Tercera que todavía no han ganado

El director deportivo del Real Avilés no está conforme con la marcha del equipo, cuyos números a todas luces son negativos, colista en Tercera División por primera vez en su historia, además de encontrarse entre los dieciséis equipos del país que todavía no han ganado esta temporada junto a Sodupe, Reus, Mirandés B, Huétor Vega, Córdoba B, Pozoblanco, Écija, Collerense, Esporles, CAP Ciudad de Murcia, Valdivia, Subiza, Fontellas, Villegas y Albacete B.

Borja Granda, en Madrid

Además de la derrota, la peor noticia del domingo fue la grave lesión de Borja Granda, que ha sufrido una rotura total del tendón de aquiles. El futbolista luanquín se operará por su cuenta en la Clínica Centro de Madrid esta tarde. Granda, que desde su lesión ha recibido infinidad de mensajes de apoyo en las redes sociales, ingresará hoy a las 13 horas y será intervenido por el doctor Capapé, uno de los mejores especialistas de Europa en lesiones del tendón de aquiles.

Con la llegada de Jorge Caicedo a la vuelta de la esquina, no parece que el club necesite suplir a Borja Granda con el fichaje de otro central, aunque nada es descartable. En lo que está centrado José Álvarez es en la contratación de un delantero centro, con los nombres adelantados por LA VOZ DE AVILÉS de Mendi y Borja Navarro como principales opciones. Sin embargo, al igual que con el técnico Viti Amaro, ayer tampoco hubo novedades al respecto. Así pues, momento difícil tanto para Norte Proyectos, los miembros de plantilla y cuerpo técnico y, como siempre, la afición.