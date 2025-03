«Uno nunca deja de ser jugador»

SANTY MENOR AVILÉS. Domingo, 24 de noviembre 2019, 03:00 Comenta Compartir

Abraham Albarrán inició ayer en el Suárez Puerta su pretemporada particular con el objetivo de estar cuanto antes al cien por cien para «ayudar al equipo», en lo que será su séptima etapa en el Real Avilés, el club en el que se formó y del que es seguidor. Mientras sus nuevos compañeros se ejercitaban en el gimnasio para no dañar el terreno de juego, el atacante realizó carrera continua y tocó balón para ir cogiendo la forma, si bien «estoy de jugar los jueves con el Madalena desde principio de temporada y, aunque no estoy a tope, tampoco empiezo de cero», explica.

El avilesino no tuvo demasiadas dudas a la hora de aceptar la oferta blanquiazul a pesar de tener más encima de la mesa. «Dije que sí por la relación que me une con varias personas que están hoy día dentro del equipo, porque la gente me lo pidió y mi familia me apoyó. Sin más». En lo que respecta a la posición sobre el terreno de juego que puede ocupar el futbolista no tiene preferencias. «En los últimos años jugué más por dentro, pero soy extremo, así que tampoco tendría problema de jugar ahí. Mientras sea en ataque, me da igual la posición».

Abraham reconoce que volver a vestir la camiseta blanquiazul como jugador es «una sorpresa» teniendo en cuenta «lo que pasó cuando iba a ser el entrenador, pero siempre tienes el gusanillo de jugar y como me dijo ayer Julinho, el que me enseñó a jugar al fútbol, somos jugadores y si tenemos una pequeña posibilidad de volver siempre lo hacemos», sonríe. Todo ello semanas después de dejar el banquillo de un Madalena Morcín que «no cumplió las promesas que me hizo».

Del banquillo al campo

El avilesino lamenta que «la plantilla se hizo tarde, a finales de julio con práticamente todos los jugadores con equipo, y sin dinero. Se prometió una cantidad que estuvo bloqueada hasta hace un mes y entrenamos sin material para ello y en medio campo».

Por todo ello «presenté mi dimisión hace un mes, porque además la relación entre jugadores y cuerpo técnico estaba deteriorada con un directivo, pero los jugadores me pidieron seguir, hasta que tuve que decir basta». Ahora, espera recuperar la ilusión como jugador en el Real Avilés, al que llega «con la rodilla mejor que nunca, después de ocho años sin estar al cien por cien. Espero disfrutar y ayudar al equipo».