«Tenía más ofertas, pero mi intención fue siempre seguir en el Real Avilés» Borja Piquero y José Álvarez, ayer antes de la presentación de la renovación del guardameta avilesino. / LVA Borja Piquero agradece «la confianza de Norte Proyectos, que se va a hacer cargo de las deudas», y tiene la ilusión de «acabar la Liga entre los cuatro primeros» SANTY MENOR AVILÉS. Viernes, 14 junio 2019, 05:05

Aunque no es lo habitual, Norte Proyectos, empresa encargada de la gestión del primer equipo del Real Avilés, quiso presentar ayer el acuerdo de renovación alcanzado con Borja Piquero, que se postula como el guardameta titular del equipo para la próxima temporada. «Muchos jugadores con los que estamos hablando dudan del proyecto, sobre todo por los pagos, y con estas presentaciones queremos transmitir normalidad», explicaba el director deportivo José Álvarez.

En ese sentido, Borja Piquero quiso «agradecer a Norte Proyectos el querer contar conmigo para esta ilusionante temporada». Para el meta, tiene mucho valor que «se vayan a hacer cargo de las deudas pendientes de las últimas dos temporadas». La empresa gestora ya ha comenzado a realizar los primeros pagos y, además de Juanma Castañón, Piquero ya ha recibido sus emolumentos, así como algunos de sus compañeros. Como muy tarde el día 30 todos estarán liquidados.

Considerado uno de los mejores porteros de la Tercera asturiana, Borja Piquero no ocultó que en estas semanas «he recibido ofertas, pero mi primera opción siempre fue el Real Avilés y estoy encantado de poder quedarme aquí». El avilesino, que ha estado en las malas, ahora podrá disfrutar de las buenas. «He hablado con el 'míster' Viti Amaro y me gusta su filosofía de ir partido a partido. Lo principal es ser un equipo competitivo y pensar en ganar cada jornada, pero es cierto que me haría ilusión poder estar entre los cuatro primeros».

A pesar de ser el futbolista más regular del último curso en el Real Avilés, Borja no cree que su temporada fuese tan buena. «Tuve algún altibajo y la lesión, que me cortó el ritmo. Puedo dar más y ya he empezado a entrenar para llegar en el peso idóneo a la pretemporada». En cuanto a la titularidad, al avilesino le gustaría tener competencia. «Intentaré ser el mejor, pero, como siempre, trataré de la mejor manera a mi compañero de portería. Yo no me considero ni primer ni segundo portero y cuanta más competencia haya mejor para los dos». En ese sentido, José Álvarez ratificó que «buscamos otro portero de garantías, porque la temporada es muy larga».