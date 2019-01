«Ojalá todo salga bien y podamos quedarnos en el Real Avilés» Kodiak en el entrenamiento de ayer, con David detrás. / MARIETA Kodiak Monge, máximo goleador del equipo en pretemporada, y Jesús, esperan por unos trámites burocráticos para que el club pueda tramitar sus fichas SANTY MENOR AVILÉS. Miércoles, 23 enero 2019, 03:02

Unos trámites burocráticos que se están gestionando en Madrid separan a Kodiak Monge y Jesús Vizcarra del Real Avilés, club en el que probaron durante el verano, convenciendo a Alain Menéndez y a Juanma Castañón. Kodiak, ariete puro, fue el máximo goleador de los blanquiazules durante la pretemporada, mientras que Jesús, que jugó escorado a banda, es un futbolista veloz con mucho descaro.

Ambos participaron ayer en su primer entrenamiento y les tocó sufrir el invierno asturiano. Han pasado el reconocimiento médico y rezan para que, de aquí al día 31, todo el papeleo se solucione y puedan fichar por el Real Avilés. «Tenemos muchas ganas. Nos han dicho que hay bastantes opciones de que todo salga bien y estaremos pendientes a diario de lo que pase en Madrid. Nos hace mucha ilusión jugar aquí», explicaban ayer a LA VOZ tras la sesión preparatoria.

Kodiak estuvo a punto de quedarse en el equipo en verano, pero necesitaba unos documentos y tuvo que regresar a Estados Unidos, aunque nunca ha perdido de vista al conjunto blanquiazul. Las posibilidades de jugar en Avilés aumentaron en las últimas semanas y el ariete no lo dudó a la hora de hacer las maletas junto a su compañero Jesús.

El de ayer también fue el primer entrenamiento de Nassin Rafaf, mediocampista francés que ha llegado a prueba bajo recomendación del representante Richard Fernández. Tras la marcha de Wilfried por motivos personales el equipo necesita un centrocampista y el galo intentará hacerse con ese hueco.

Entre tanto, Juanma Castañón comenzó a preparar el exigente duelo del domingo frente al Lealtad, un equipo «con jugadores de Segunda B que es líder por méritos propios por delante de grandes plantillas como Caudal o Marino». El preparador lenense tendrá la baja segura de Pedro por acumulación de amonestaciones, que se une a la de Borja Piquero, futbolista al que está echando mucho de menos el equipo. «Borja te da un plus en la portería, esperemos que la recuperación vaya bien y pueda volver pronto con nosotros».

Castañón continúa lamentando no haber sumado el triunfo «en un partido que merecimos ganar, siendo superiores durante todo el partido», pero no descarta dar la sorpresa ante Lealtad o L'Entregu. «Son partidos muy difíciles, pero nosotros siempre competimos al cien por cien y no regalaremos nada».

El Marino, tranquilo

No se esperan movimientos en el Marino, que sufrió la baja del uruguayo Duarte hace varias semanas. Luis Gallego no tiene pensado acudir al mercado de aquí al día 31, si bien alguno de los jugadores del equipo están llamando la atención de clubes de Segunda B. El equipo regresa hoy al trabajo pendiente de los lesionados Iván, Álex Arias y Guaya.