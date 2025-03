Once partidos sin perder: la tercera mejor racha del Real Avilés en Segunda B El equipo blanquiazul sumó diecisiete en las temporadas 1989-90 y 1995-96 y trece en la 2013-14. La primera acabó en ascenso y las otras dos con el equipo a un paso de Segunda División

Santy Menor Avilés Martes, 25 de marzo 2025, 18:25

Miguel Linares, director deportivo del Real Avilés Industrial, participó en Sevilla en un curso de big data aplicado al fútbol. Cuestión de números, unos números que por ahora le están dando la razón al conjunto blanquiazul, cuyos guarismos se están acercando a los mejores registros del centenario club avilesino.

Las estadísticas no suelen engañar y el Real Avilés encadenó con su empate en Abegondo frente al Deportivo Fabril once partidos sin perder, su tercer mejor registro en Segunda B o Segunda RFEF. Desde el pasado 12 de enero, primer partido de 2025, cuando el conjunto blanquiazul empató en O Vao ante el Coruxo (2-2), los de Javi Rozada no conocen la derrota, con cuatro victorias y siete empates en su haber.

Para poner en contexto el logro, cabe recordar que ni siquiera el año del 'play off' de ascenso a Primera RFEF consiguió el Real Avilés mantenerse tanto tiempo imbatido. En el curso 2022-23, el tope de los de Emilio Cañedo se quedó en seis partidos. Eso sí, en dos ocasiones:entre las jornadas 4 y 9 y de la 32 a la vuelta de la final del 'play off' de ascenso, de ingrato recuerdo.

En ese sentido, el equipo realavilesino solo ha conseguido superar este guarismo por encima de la Tercera RFEF en tres ocasiones a lo largo de la historia. El récord está fijado en diecisiete partidos, una cifra que el Real Avilés alcanzaría en dos ocasiones. La primera vez fue en la temporada 1989-90 y finalizaría con el histórico y recordado asenso del equipo entonces dirigido por Vicente González-Villamil a Segunda División. Aquel curso, los blanquiazules se mantendrían invictos desde la jornada 6 hasta la 22. Ahí es nada.

La inalcanzable cifra conseguida por Xiel en la temporada del ascenso a Segunda B José Luis Díaz 'Xiel. Pablo Lorenzana Si el récord de jornadas consecutivas sin perder del Real Avilés en Segunda B y Tercera está fijado en 17 partidos, lo conseguido por el equipo de José Luis Díaz 'Xiel' en la temporada 2001-02 está ya fuera de concurso. En una segunda vuelta para enmarcar, que acabó de la mejor manera posible con el ascenso a Segunda B en San Lázaro con el 'doblete' de Lobera, el Real Avilés alcanzaría las 25 jornadas consecutivas sin conocer la derrota, entre la 13 y la 38. Dentro de la racha también se alcanzó el récord de nueve victorias consecutivas, que tampoco ha sido aún superado. Eso sí, era Tercera División.

Pero, cuando parecía imposible repetir tal hito, el equipo de José Luis Quirós, con una segunda vuelta inconmensurable, repetiría la hazaña en la temporada 1995-96. La racha comenzó en la jornada 17 y no finalizaría hasta el segundo partido de la fase de ascenso, la derrota sufrida en el Muro de Zaro frente al Levante (0-2).

El tercer mejor registro realavilesino en la categoría se alcanzó en la campaña 2013-14, también muy recordada en la ciudad por ser la del último 'play off' de ascenso a Segunda División del club. Entonces, el equipo de Josu Uribe estuvo sin perder trece partidos: desde la jornada 13 hasta el la vuelta de la semifinal del 'play off' de ascenso frente al Llagostera. Otro día negro en la historia del Real Avilés.

Esto arroja una conclusión irrefutable:cada vez que el equipo blanquiazul acumula trece o más partidos sin perder, acaba jugando el 'play off' de ascenso, un objetivo que esta temporada parece ir con muy buen camino, aunque todavía queda lo más difícil siempre: rematar la faena.

Para seguir con las buenas noticias en cuanto a datos estadísticos, los once partidos consecutivos sin perder del Real Avilés lo convierten en el segundo equipo con mejores números de los cinco grupos de Segunda RFEF solo superado por el Guadalajara (26) y empatado con Juventud Torremolinos y Teruel. Nueve acumula La Unión Atlético, ocho el Coria y siete Llanera, SD Logroñés y Estepona.

Entre los mejores de España

Además, el Real Avilés es uno de los ocho equipos españoles de las primeras cuatro categorías que aún no conocen la derrota en 2025. Los blanquiazules comparten lista con Cultural Leonesa, Real Madrid Castilla, Guadalajara, Teruel, Barcelona, Juventud Torremolinos y Ceuta. Con permiso de la 'Cultu', el conjunto blanquiazul se está ganando la vitola de 'Rey en el Norte', al más puro estilo Juego de Tronos.

Otro apunte más sobre rachas y dinámicas es que el equipo de Javi Rozada es también el rey del empate dentro del grupo, junto al Guijuelo, con doce igualadas en los 28 partidos disputados. En cuanto a las derrotas (5), las mismas que el Pontevedra, solo el Numancia (4) ha perdido menos que el equipo avilesino en lo que va de temporada.

El Real Avilés tratará de darle continuidad a todos estos números este sábado, a partir de las 18 horas en el Suárez Puerta frente al Langreo, en un derbi que se presenta muy emocionante por la dinámica de ambos equipos.

