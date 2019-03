Real Avilés Real Avilés | «Estoy orgulloso de la gente que nos apoya y que el domingo dio la espalda a Tejero» Álvaro López, gestor de IQ Finanzas, piensa que «lo que está pasando no es bueno ni para el Real Avilés ni para la ciudad, no entiendo a Tejero» NACHO GUTIÉRREZ AVILÉS. Miércoles, 23 agosto 2017, 02:26

Tras varios días de silencio ante los medios de comunicación y en una semana que se anuncia definitiva para saber si el proyecto deportivo de IQ Finanzas tiene alguna posibilidad de representar al Real Avilés que ahora gestiona su presidente, Álvaro López quiere expresar sus sensaciones tras pasar la primera jornada de Liga sin que su equipo haya podido competir. Y el gestor chileno afincado en México afirma que se siente «orgulloso por la respuesta de la gente de Avilés y el apoyo que nos ha mostrado dando la espalda a José María Tejero. Al mismo tiempo creo que fue un día triste para el Real Avilés y para la ciudad. Yo no veo que tengan un proyecto serio, lo que han hecho es impedir que sea el nuestro el que represente al Real Avilés porque algunas personas como Tejero o Cañedo han pasado a ser enemigos y ese tipo de motivaciones para hacer algo no es muy constructivo».

El máximo responsable del grupo inversor que ha gestionado desde diciembre, y espera todavía poder hacerlo por la vía judicial tras la decisión de Tejero de recuperar los mandos por contrato: «Cuando hay diferencias entre dos partes la que tiene que decidir es la ley, no tomarse la justicia por tu mano. Lo que ha hecho es lo que le da la gana, nos ha difamado y ha dejado a varios futbolistas sin trabajo. Me alegra comprobar que la mayoría de la gente de Avilés se haya dado cuenta de que la decencia tiene un límite que se ha sobrepasado».

Tejero ha sabido jugar con los tiempos y su poder como presidente del Real Avilés para cerrar el paso a IQ Finanzas, que por su parte abrió la puerta al máximo accionista tras abonar las deudas de la temporada 2015-16 y desbloquear el club federativamente para poder tramitar las fichas de los futbolistas que ha contratado en las dos últimas semanas: «En términos de actuar al margen de la ley es cierto que ha hecho una buena faena. En los éticos y de proyecto, se está cavando su propia tumba porque lo que está haciendo no tiene ningún sentido y aunque ahora parece que el proyecto avanza, eso es a corto plazo, a mediano esto no va a ninguna parte y cualquier día desaparecerá. Cuando llegue la ley la fiesta se va a terminar para esta gente que está embarcada en situaciones ilegales. Tejero no tiene ningún respaldo, ni económico no social, no entiendo lo que quiere ni lo que está haciendo».

Volviendo a diciembre, muchos aficionados piensan que López pecó de ingenuo o de generoso cuando firmó el traspaso de gestión, con el que solo asumió deudas y ningún ingreso: «Se firmó con una cláusula que no puedo revelar, pero en ella se indicaban ciertos límites en lo que yo tenía que pagar. Por términos promocionales no había mucha dificultad y había una promesa en el tema de la compra del equipo, que fue mi interés desde el principio. Se nos dijo que estaba a punto de desaparecer y había que salvarlo para que hubiese algo que comprar. Entonces había buena disposición, pero todo era un chiste malo y claro que me siento engañado y estafado porque hemos invertido medio millón de euros en el Real Avilés».

Como persona de negocios, López no entiende a Tejero: «Llevo toda la vida haciendo negocios, las personas te dicen lo que quieren y tratas de llegar a un acuerdo, pero no sé lo que quiere este hombre. Ahora coge el equipo sin ningún apoyo y es posible que lo tenga embargado y por eso no pueda vender el club aunque hable de falta de garantías en el pago después de aceptar las condiciones y el precio».

López y sus gestores han contratado los servicios del abogado Santiago Nebot para tratar de conseguir que un juez devuelva la gestión a IQ Finanzas. De lo contrario «tendremos que renunciar al proyecto deportivo, pagar a los futbolistas y continuar por la vía judicial para pedir daños y perjuicios».