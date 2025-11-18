Osky le da la vuelta a la tortilla en el Real Avilés

Si alguien quiere saber qué significa darle la vuelta a la tortilla en el mundo del fútbol, que se lo pregunte a Osky. Su caso ... el pasado verano en el Real Avilés Industrial es digno de estudio al pasar de ser incluido en los primeros descartes tras el ascenso a ser repescado por sorpresa con el mercado casi cerrado. En poco más de dos meses se ha convertido en uno de los jugadores indiscutibles para Dani Vidal, entrenador blanquiazul.

Osky tuvo que vivir las primeras semanas de liga con la duda sobre el papel que podría jugar después del convulso final del verano, con el despido del entrenador a poco más de quince días del inicio de liga y un cierre de fichajes en defensa complicado para la dirección deportiva. El año pasado había sido suplente de Viti, y además Vidal decidía empezar la competición con un lateral derecho como Campabadal jugando en la izquierda. No pintaba bien la cosa para los dueños de esa zona en Segunda RFEF.

«El año pasado fue difícil y este año estoy afrontándolo con seriedad, cambiando métodos de trabajo»

Pero Osky nunca tuvo dudas de que su segunda etapa en el Real Avilés iba a ser mejor que la primera. «Al final quería esta oportunidad para cogerla, para mostrar las cualidades que tengo y que sé que puedo dar. El año pasado fue un año difícil y este año estoy afrontándolo con seriedad, cambiando métodos de trabajo con respecto al año pasado. Se están viendo los resultados y estoy muy contento», valoraba el ovetense después del empate a cero ante el Arenas de Getxo en el Suárez Puerta.

Dicho y hecho. En silencio, sin hacer ruido y con humildad, Osky se ha ganado a todo el mundo en este arranque liguero. En primer lugar, a su entrenador, que contó con él enseguida para recomponer un puzzle defensivo complicado tras el debú en Primera RFEF, con un fichaje renqueante por las lesiones como Borja Granero, otro con potencial, pero también con dudas, como Eze, y dos veteranos en los que el técnico catalán no confía, como son los casos de Julio Rodríguez y Viti. Ahí Osky tuvo su hueco y ha sabido aprovecharlo con buenas intervenciones hasta convertirse en un fijo de la defensa titular blanquiazul, con nueve partidos de doce jugados, 668 minutos y una asistencia de gol.

Mejora en todos los aspectos

Osky ha mejorado en defensa, pero también luce cada vez más atrevimiento en ataque, donde su protagonismo es mayor hasta en el balón parado. La afición también se lo ha reconocido y el ovetense ha disipado las dudas que había sobre su repesca en verano.

El pasado viernes ante el Arenas de Getxo se volvió a ver su progresión en defensa y su descaro en ataque, que en ocasiones permite desatascar la salida del balón ante la presión del rival, aunque en los primeros minutos del partido en el Suárez Puerta el equipo vasco generó algún problema. «Había un desajuste en la presión, saltaba Berto mucho sobre su tercer central, yo saltaba con mi carril y me buscaban mucho la espalda, que nos costó corregirlo con Gete, pero a partir de ahí fue todo hacia arriba», reflexiona.

En cualquier caso, Osky valora el choque ante el equipo vasco como «un partido muy igualado, ellos los diez o quince minutos salieron bien, nos costó un poco, pero creo que a partir de ahí tuvimos las ocasiones más claras y con dos acciones a balón parado pudimos ponernos por delante. No fue así y la segunda parte yo creo que estuvimos mejor , ellos nos crearon algo de peligro en transiciones, pero yo creo que lo teníamos bastante controlado. Podría haber sido un 1-0».

El Real Avilés sumó otra portería a cero, algo por lo que Osky y sus compañeros están «contentos, era algo que teníamos que mejorar, cortar un poco esa sangría de goles que teníamos en contra. Nos pusimos a ello y lo estamos consiguiendo así que muy contentos».

En cuanto a la situación privilegiada en la tabla, el lateral asegura que «al final, no hay que descentrarse del objetivo que nos marcamos al principio de temporada, que es la salvación. Hay que tener el foco ahí, y desde ahí todo lo que sea hacia arriba, la ilusión que estamos generando y todo eso, seguir alargándolo y, por qué no, poder soñar, pero con los pies en el suelo».