Real Avilés | «Es un partido bonito de jugar y de ver»

Carlos Viesca, a la derecha, con Cayarga y Annunziata, como él exjugador del Caudal. / MARIETA Carlos Viesca y Annunziata tienen un plus de motivación en la visita del Caudal | «El objetivo es empezar a 'matar' los partidos, nos ha faltado continuidad pero el equipo juega bien y será un choque muy disputado», dice el lateral NACHO GUTIÉRREZ AVILÉS. Sábado, 7 septiembre 2019, 03:27

No ha tardado mucho en reencontrarse con los que fueron sus compañeros el pasado curso en el Caudal de Mieres, que esta tarde (18 horas) visita el Suárez Puerta en su condición de favorito al campeonato en el grupo asturiano de Tercera División. El lateral Carlos Viesca estará esta vez en la banda contraria: «El calendario ha querido que nos enfrentemos en la tercera jornada y solo puedo decir que es un partido bonito de jugar para nosotros y de ver para el aficionado. El Caudal tiene como objetivo quedar campeón y el Avilés la obligación de salir a ganar todos los partidos, así que será un choque muy disputado por los dos equipos».

El jugador nacido en Piedras Blancas ha militado en los grandes del segundo escalón del fútbol asturiano, Marino, Langreo, Caudal y ahora en el Avilés. Y asume que el mierense «es el principal candidato, ellos lo dicen, pero también querían ganar la Copa Federación y han quedado eliminados. Si ellos consideran que son los favoritos no vamos nosotros a decir lo contrario».

Carlos Viesca no piensa que el partido del jueves puede pasar factura física a los mirenses pese a que «jugaron casi todos los titulares de liga, pero tres días es suficiente para recuperar, sobre todo en gente joven que está preparada». Su año en Mieres tuvo un poco de todo, «a nivel personal todo estuvo bien, con una directiva encantadora. En lo deportivo no nos fue del todo bien, tuvimos tres entrenadores y al final no pudimos conseguir el objetivo».

El Avilés ha dejado buenas sensaciones en los dos encuentros disputados sin acertar a 'matar' al rival cuando pudo hacerlo: «Eso es básicamente lo que nos ha pasado y la intención para el tercero es empezar a matarlos. El equipo ha jugado muy bien, sobre todo en los primeros tiempos yo es cierto que nos falta continuidad, pero somos casi todos nuevos y todos nos tenemos que conocer».

A nivel personal, Carlos Viesca se está encontrando «muy bien, muy cómodo. Hay buen vestuario, con buenas personas tanto los tres que estaban en el equipo como los nuevos. Y partiendo de esa base podemos hacer grandes cosas esta temporada».

Esa misma motivación tienen sus compañeros, sobre todo otro excaudalista, Xavi Annunziata, que tratará de aportar el buen fútbol que ha venido despachando esta jornadas, en las que solo le ha faltado fortuna con el gol, sobre todo el domingo en Noreña.

A la tercera

Viti Amaro también espera que a la tercera vaya la vencida y el Avilés se pueda apuntar la primera victoria. «Sería bueno, son tres puntos como en cualquier otro partido, pero ganar al Caudal es un plus a efectos de confianza de la gente». El entrenador blanquiazul piensa que «hemos hecho dos partidos en los que se jugó buen fútbol y tuvimos ocasiones de llevarnos la victoria. El Caudal es en principio el rival a batir, pero vamos a pelear el partido creyendo en nuestras posibilidades».

Amaro cuenta con todos sus jugadores con ficha y están convocados al completo para una cita en la que se presume un posible cambio en las posiciones de ataque. Gastón Cedrez podría estrenar titularidad en el puesto de Jorge Cayarga para no forzar al avilesino por unas molestias musculares. Los demás serán los mismos de Noreña para medirse a un Caudal en el que su técnico Manolo Simón viene con todo su arsenal dispuesto a llevarse el botín.