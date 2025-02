Pendientes ahora de Sanidad y la Federación

Viernes, 28 de mayo 2021, 02:19 Comenta Compartir

S. M. Finalmente ayer no hubo fumata blanca. Aunque Asturias pasó a fase 1, la Tercera División no es una categoría profesional y por tanto ... la ampliación del aforo al 30% no está asegurado para este domingo en el Suárez Puerta. Todo queda ahora a expensas de la rueda de prensa que dará hoy Rafael Cofiño, Director General de Salud Pública en Asturias. La Federación y la Dirección General de Deportes tratarán de que se aumente la cifra habitual de 300 aficionados.

