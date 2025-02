Real Avilés: «Pienso en hacer un buen partido y ganar»

La final del 'play off' de ascenso a Segunda RFEF entre Avilés y Llanes apura sus últimas horas, en las que ambos entrenadores apuran los ... preparativos con sus jugadores. Luis Rueda intuye un partido «complicadísimo ante un muy buen rival, en la línea de todos los partidos del 'play off' que se han jugado».

El técnico blanquiazul ya valoró al Llanes en la fase de ascenso y mantiene sus calificativos sobre el rival de turno: «Tengo una opinión muy buena del Llanes. Muchas veces equivocamos nombres con equipo, plantillas por nombres, el escudo, y no somos conscientes de que en esta categoría las diferencias son mínimas y que los detalles marcan. Hemos visto como superaron al Tuilla en la prórroga con un empate, a L'Entregu ganando también en el tiempo extra, y nosotros de igual forma en Sotrondio. Son partidos muy igualados y que se decantan de un lado o del otro por esa pizca de fortuna o de acierto que puedas tener».

Los favoritismos van por barrios, y mientras algún entrenador de la categoría atribuye esa condición al Llanes, la generalidad por al Avilés por delante, lo que puede ser una presión añadida que Rueda reparte por iguales: «En una final como esta pienso que todos tienen la misma presión porque el objetivo es común, ascender de categoría. No nos consideramos favoritos para nada siendo conscientes de que tenemos una posibilidad más que el adversario, la de jugar en casa y que nos valen dos resultados de tres, pero también hay que saber que la semana pasada en Sotrondio y en El Entrego era al revés y se clasificaron el Avilés y el Llanes. Por eso en ningún momento pensamos que nos puede valer el empate, solo en hacer un buen encuentro y ganarlo».

En el Llanes, con un objetivo de partida fijado en el ascenso y a partir de ahí lo que llegue, llegar a la final es un logro que ha elevado al infinito las dosis de ilusión. Algo que tampoco falta en el Avilés: «Nosotros tenemos algo diferente a otros equipos, sin entrar a valorar lo sucedido en otros. El nuestro ha tenido que sufrir todo tipo de adversidades, lesiones, sanciones, situaciones externas... Y creo que eso nos ha unido mucho más. Tener ese gran brote de covid empezando la fase de ascenso fue para nosotros un palo muy duro, pero el equipo ha sabido sobreponerse con trabajo, dedicación y un gran ambiente dentro del vestuario».

Al entrenador del Avilés no le gustan las opiniones superficiales ante la calificación de fracaso si el equipo se queda en el camino: «Creo que los balances hay que hacerlos al final de temporada. Para los resultadistas los análisis dependen solo del resultado final, pero los que estamos dentro sabemos que esos análisis tienen que ser mucho más profundos, más allá del resultado final». ¿Y si hay acenso? «Que se lo pregunten al que dijo que no subir es un fracaso».

Jugar sin Natalio

Para que en esta final no falten contratiempos, el Avilés jugará la final sin su capitán, referente y goleador. Preguntamos a Rueda como se sustituye a Natalio: «Con otro futbolista. Para nosotros Natalio es muy importante no solamente por ser el mejor jugador de la categoría, el más determinante y el que más goles lleva. El gol es lo más codiciado que hay en el fútbol y nosotros no lo vamos a tener, pero estoy convencido y hemos trabajado a lo largo de la semana, el que lo tenga que sustituir y entre todos debemos conseguir que su ausencia se note lo menos posible. Natalio nos ha traído hasta aquí y ahora tenemos que competir el partido más importante de la liga sin él, pero por encima de cualquier individualidad, de cualquier futbolista, está lo colectivo, el grupo y así tenemos que afrontarlo».

La necesidad de ganar que tiene el Llanes puede hacer pensar que el Avilés encuentre más espacios para atacar. «En Tercera División los partidos son todos muy parecidos, me imagino un Llanes al que este campo les puede beneficiar debido a su juventud y capacidad física. Nosotros no vamos a plantear el partido con el pensamiento del empate, pero dependiendo del resultado que se esté dando y el tiempo que vaya, habrá distintos partidos dentro del mismo».

Más Los jugadores tocados se recuperan y Rueda no adelanta su plan

Rueda lanza un mensaje al entorno blanquiazul: «Estamos muy ilusionados por ellos, principalmente esta afición lleva muchos años sufriendo, ha tenido muy pocas alegrías y si le das responde. Para nosotros sería un orgullo poder devolver a esta ciudad, a esta afición, a una mejor categoría que se merece y vamos a darlo todo por conseguirlo».