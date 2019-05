Real Avilés Piquero: «No me gusta que unos compañeros vayan a cobrar antes y otros después» Borja Piquero, guardameta del Real Avilés. / MARIETA El guardameta del Real Avilés vería con buenos ojos seguir en el equipo si «se liquidan los pagos, pero no depende de mí esa decisión» SANTY MENOR AVILÉS. Sábado, 1 junio 2019, 03:39

«Todos los jugadores de la presente temporada van a cobrar lo adeudado. Los que han denunciado, el 30 de junio como estipula la AFE, y los que no lo han hecho posiblemente lo hagan en los próximos días», expresó José María Tejero, presidente y máximo accionista del Real Avilés, en la rueda de prensa de presentación de Norte Proyectos Deportivos Mallorquines como nuevos gestores del club.

Como no podía ser de otra manera, la frase no cayó en saco roto y uno de los capitanes del equipo, el guardameta Borja Piquero, admitía ayer a LA VOZ que no está conforme con la postura del máximo mandatario. «No sé si será verdad o no, pero, si lo es, no estoy de acuerdo en que haya compañeros que cobren antes por el simple hecho de no haber denunciado», expone. En su opinión, «el club tiene que estar muy agradecido a la plantilla por el esfuerzo realizado durante toda la temporada». No en vano, «gracias a todos nosotros, la nueva gestión tiene una gran oportunidad para conseguir sus objetivos». Para Piquero, lo que debería haber hecho el presidente es «decir una fecha concreta. Hubiese bastado y los jugadores habríamos esperado».

Indiscutible y pieza clave para Juanma Castañón durante toda la temporada, Borja Piquero ha demostrado tener nivel para poder quedarse en una plantilla que aspire al ascenso. Sin embargo, el portero asume que su continuidad «dependerá de la nueva gestión, y por supuesto liquidar lo de la presente campaña. He estado en las malas y también me gustaría estar en las buenas, pero no depende de mí esa decisión».

Por su parte, el capitán del equipo, el central Santa, explica que «el proyecto que tiene pensado el nuevo grupo gestor pinta bien. Ojalá consigan recuperar la ilusión de la gente y llegar lejos». En cuanto a su situación personal, al futbolista le encantaría continuar: «Llevo años en el club y ahora con este nuevo proyecto me gustaría estar ahí».

Una línea similar mantiene el delantero Polo. «De los gestores no conozco nada, habrá que esperar a ver si todo va bien, porque ya es hora. Hay gente dentro del club que lucha mucho para que esto vaya bien». En lo que respecta a su continuidad en la plantilla, el ariete deja claro que «aquí estoy muy a gusto y me tratan bien, pero todavía no hay nada decidido. Habrá que esperar». En ese sentido, los nuevos gestores todavía no han llamado a los jugadores.