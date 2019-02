Real Avilés Real Avilés | «La plantilla de este año quizá tiene menos calidad, pero más ganas» Pandiani posa de nuevo con la camiseta del Real Avilés. / MARIETA La presentación de Nico Pandiani cierra el capítulo de fichajes del Avilés, que sólo podría incorporar a partir de ahora a profesionales en paro SANTY MENOR Viernes, 1 febrero 2019, 03:29

La presentación de Nico Pandiani dio por finalizado ayer el mercado de fichajes del Real Avilés, que en Tercera División es continuo desde el verano. A partir de ahora, con diecinueve jugadores en plantilla, si Alain Menéndez considera oportuno incorporar a un futbolista deberá ser un profesional en paro, algo difícil pero que no se descarta.

Al cierre de esta edición, los americanos Kodiak Monge y Jesús Vizcarra, que ayer por la tarde estuvieron en las oficinas del club, no habían recibido todavía el visto bueno desde Madrid a todos los documentos enviados, por lo que su futuro no está claro. Desde el club intentarán que puedan finalizar la temporada cedidos a un equipo de categoría regional, porque «su disposición es máxima, van a estudiar en la Universidad de Oviedo y son buenos jugadores».

En lo que respecta a la presentación, Nico Pandiani explicó que se decantó por la propuesta del Real Avilés, una vez finalizada por impagos su etapa en Malta, por «el gran interés que tenían en mi regreso. Me gusta estar donde me quieren y aquí me siento importante. Tanto Alain como Alberto fueron muy insistentes y tengo muchas ganas de empezar a jugar y de poner mi granito de arena para ayudar al club a salvarse, algo que veo más factible que la temporada pasada al no haber arrastres».

Comparando ambas plantillas, Pandiani reconoce que «quizá el año pasado el equipo tenía más calidad, pero a este le veo con más ganas y muchas veces es lo más importante. Ya se vio el otro día contra el Lealtad que somos un equipo competitivo y estoy seguro de que conseguiremos la permanencia».

Será difícil ver a su padre, 'El Rifle' Pandiani en el Suárez Puerta, pues «ahora mismo está centrado en L'Hospitalet con mi hermano Axel, que es juvenil pero ya está teniendo protagonismo en el primer equipo, que va Primero en Tercera». Aun así, el hermano mayor de los Pandiani no descarta una visita.

Alain Menéndez destacó de Nico «su compromiso por el club, que quedó demostrado el año pasado, cuando se jugó el físico por ayudar al equipo, y este año, siempre pendiente de cómo estábamos». El defensor estará disponible para el partido de mañana, no así Carlos, que continúa con fascitis plantar, ni Armando, que no se entrenó esta semana con el grupo aquejado de un golpe, mientras que José Antonio es duda por una molestia en el talón.