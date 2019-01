El portero avilesino Chechu Grana, pendiente del Reus-Las Palmas

Todo hace indicar que el debut en Segunda División del portero avilesino Chechu Grana tendrá que esperar. El meta, que milita en las filas del filial del Reus, tenía muchas opciones de ser titular hoy tras la grave lesión del meta del primer equipo Pol Freixanet, pero finalmente Las Palmas hizo ayer oficial que, tras la resolución del Juez de Disciplina Social, La Liga comunicó al club la suspensión del encuentro previsto para las 20.30 horas, a pesar de que tanto el conjunto canario como el equipo arbitral ya estaban en tierras catalanas.

El choque se ha convertido en un episodio más de la guerra entre la Federación Española y La Liga. Mientras la juez única de la Federación decidía no suspender el partido que les enfrenta, su homólogo de LaLiga, justo después, hacía lo contrario: anular los derechos del club catalán para competir. Además, los jugadores del Reus no están muy por la labor de jugar. Su entrenador ha sido claro: «Linares no quiere jugar, no puedo obligarle». No es el único, debido a los impagos.