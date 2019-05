«Los primeros objetivos son recuperar a la afición y subir» Anne Ignacio, en el centro, junto a José María Tejero y Julio Scheilch ante de comenzar la rueda de prensa de ayer. / MARIETA Anne Ignacio, nueva gestora del Real Avilés, quiere «que la ilusión por el fútbol vuelva a la ciudad» y formar un equipo «con jugadores que atraigan al público» SANTY MENOR AVILÉS. Jueves, 30 mayo 2019, 04:05

Aunque los detalles y los principales nombres del proyecto se comenzarán a conocer a partir de la próxima semana, Anne Ignacio, consejera delegada de Norte Proyectos Deportivos Mallorquines y desde ayer nueva gestora del Real Avilés, quiso presentarse en sociedad y perfilar las líneas maestras del nuevo proyecto blanquiazul, que pasa, en primer lugar, por «recuperar a la afición y conseguir cuanto antes el ascenso a Segunda B».

Natural de Mutriku (Guipúzcoa), Anne, empresaria y política local residente en Palma de Mallorca, se define como «hija -su padre fue portero del Eibar- y madre de futbolista», por lo que «conozco el fútbol desde todos los ángulos y tengo muchas ganas de comenzar este nuevo proyecto». Madre del todavía guardameta blanquiazul Patxi Sánchez, reconoce que «mi hijo ha sido muy importante en la decisión. Lleva varios meses en el club y fue el que más me animó a venir. Me ha dicho que ha estado muy a gusto y conozco la realidad de la entidad».

En ese sentido, las conversaciones con José María Tejero comenzaron a finales del año pasado. El máximo accionista del club, que estuvo presente en la rueda de prensa, explicó que «conocimos el grupo a través de Iván Palacios. La primera idea era ayudarles a encontrar un equipo de Segunda División al que gestionar, pero no salió y poco después pensamos en la opción del Real Avilés».

Tejero cree que «esta gestión va a ser la definitiva en el club», pues «conozco bien a las personas que llegan, llevo meses hablando con ellas y estoy seguro de que cumplirán el contrato. Sólo una desmoralización por falta de apoyos o malos resultados podrían truncar el proyecto, pero confío en que salga bien y en cinco años el club pueda estar en el fútbol profesional». Además, recordó que «en breves fechas recibiremos el certificado de que estamos al día con Hacienda y Seguridad Social, único requisito para poder recibir subvenciones. ¿El Ayuntamiento? Hace mucho que queremos arreglar las cosas. Estamos esperando su llamada para reunirnos».

Abogados de prestigio

Aunque Anne ha emplazado los detalles para la próxima semana, la empresaria adelantó ayer que llega de la mano de dos abogados mallorquines de prestigio, el exfiscal anticorrupción Pedro Horrach, y David Salvà. «Ellos han llevado todo el proceso y serán importantes en el proyecto».

En el apartado deportivo, la nueva gestora de la entidad se limitó ayer a dar alguna pincelada, pues «estoy recién aterrizada y todavía no he tomado ninguna decisión. Este viaje era para presentarme y para firmar el contrato. Mañana -por hoy- me vuelvo para Palma, tendré varias reuniones y el martes que viene volveré y podré empezar a informar de más cosas».

La empresaria de origen vasco asegura que «seguiré contando con gente que está actualmente en el club y me rodearé de avilesinos que quieran colaborar en el proyecto». En cuanto al director deportivo, no está decidido pero «Alain Menéndez tiene las mismas opciones que otro de ser el elegido», así como también Juanma Castañón. La continuidad de Patxi «dependerá del director deportivo», aunque no parece muy probable, y, en lo que respecta a los fichajes, «puedo adelantar que estamos en contacto con un jugador de Segunda A y podrían volver al club jugadores conocidos aquí que otros años no han querido volver».

Anne es consciente de la situación actual del Real Avilés, del abandono de la afición y del fracaso, en mayor o menor medida, de las tres gestiones anteriores. «Esto es como cuando un bar tiene varios dueños, parece que es imposible que funcione, llega alguien y lo levanta. Nosotros intentaremos hacer las cosas de otra manera y buscaremos volver a enganchar a la afición, porque Avilés es una ciudad futbolera y el club tiene muchas posibilidades».

La nueva gestora tiene como referente a la presidenta del Eibar, Amaia Gorostiza, y a la forma de gestionar del conjunto armero, y pide el apoyo de «todos». Además, aunque Norte Proyectos es un grupo de representación de jugadores, «es complicado que alguno de ellos venga este año al Avilés».