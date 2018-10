Real Avilés Prolongar la racha es el reto del Avilés Yohan Kalala, Mathias Poguy y Jordan Yao reflejan el estado de optimismo en el seno del equipo blanquiazul / MARIETA El conjunto blanquiazul busca en Noreña su tercer triunfo seguido ante un Condal que necesita ganar | Juanma Castañón vuelve a rotar en su once titular, pero no podrá contar con Thomas, que iba a jugar por Naranjo, por una gripe repentina NACHO GUTIÉRREZ AVILÉS. Domingo, 7 octubre 2018, 03:02

El Real Avilés buscará este domingo en el campo Alejandro Ortea (12 horas) frente al Condal su tercera victoria consecutiva, que supondría para los de Noreña la misma serie de derrotas. Un cruce de rachas que hace pensar en un partido de mucha disputa por hacerse con un pleno de gran valor, para el Condal por no meterse en problemas, y en el caso del Avilés por el valor añadido de ganar en un inicio de campaña que supera la previsión de muchos.

En línea con lo que es habitual en estos tiempos, el blanquiazul aparecía en las quinielas como uno de los equipos más débiles del grupo, de ahí que sorprendan sus buenos resultados. En el Condal pasa lo contrario, es un equipo reforzado respecto al pasado ejercicio y muchos lo sitúan entre los que pueden pelear la cuarta plaza. Pero tras empezar bien el campeonato, dos derrotas con seis goles recibidos siembran las dudas y convierten el de hoy en un partido de gran importancia.

El propio Dani Roces reconoce la necesidad de «romper la dinámica en la que hemos entrado con las dos derrotas con el Madalena y el Llanes. Habíamos empezado muy bien la temporada, pero ahora entran las dudas y hay que despejarlas ganando al Avilés». Un tercer revés haría caer al equipo de Noreña en la tabla y complicarse la vida: «Nos pasó la temporada anterior en la que costó mucho salir de abajo tras empezar muy mal el campeonato y no queremos repetirlo. En teoría tenemos mejor equipo, pero hay que demostrarlo».

Del rival conoce «poco», pero lo suficiente para saber que «no van a regalar nada, por lo que se está viendo es un equipo muy aguerrido y que sabe competir». Un Avilés que llega inflado de moral por las dos victorias seguidas y la buena imagen que deja un equipo que parece ir a más».

Juanma Castañón, preparador blanquiazul, no quiere que nadie se relaje en sus filas y planteará nuevas rotaciones en su once inicial, si bien una de ellas se ha ido al traste por un proceso febril que dejó ayer bajo mínimos al defensa francés Thomas Leteinturier. Su entrada en el equipo tendrá que esperar al viernes ante el Llanes y su descarte forzoso obliga al técnico a reclutar de nuevo a Naranjo, a quien había dejado fuera de la lista en turno de descanso. Es probable que se mantenga en el once, con Yohan Kalala en la recámara.

Las novedades en el once quedarán reducidas al regreso de Paulo al lateral derecho tras jugar por el izquierdo hace siete días, puesto que cae en su especialista Barra. Pereira desplazará a Mathias como interior derecho y José Antonio a Pedro, que tiene su primer descanso, aconsejable además por unas molestias en el tobillo.

Con esos apuntes el probable equipo titular en Noreña estará formado por Borja Piquero, mejor pero no al cien por ciento todavía; Paulo, Santa, Naranjo, Barra; David Pérez, Cissé, Marcos; Diego Pereira, Kevin y José Antonio. Completan la lista el portero Alexis Lemus, Yohan, Carlos Núñez, Mathias y Jordan.