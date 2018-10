«No se puede seguir el juego a 50 metros, la falta del gol no fue» Lunes, 8 octubre 2018, 03:04

Juanma Castañón mascaba la derrota cuando saboreaba un buen punto en Noreña. El técnico del Avilés señalaba al colegiado por la jugada del gol: «Lo mínimo que se puede pedir a los árbitros es que sigan el juego de cerca, lo que no ha sucedido, como en la falta inexistente que acabó con el 1-0. Es vergonzoso que haya estado todo el partido andando y a cincuenta metros de las jugadas». Reconoció el error de su equipo al no tapar a Rueda en el remate: «Antes de sacar la falta estuvo advirtiendo de los agarrones en el área y nos hemos despistado. Creo que merecíamos el punto por nuestro trabajo y en ataque no pudimos aprovechar las situaciones que creamos».

Dani Roces calificaba la victoria como «justa, porque hemos dominado en todo momento. La falta no estaba ensayada, ha sido cosa de Aitor y Rueda».