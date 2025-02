«Me quedo con el compromiso y la solidez del equipo»

Prudencia y humildad. Las victorias, ni siquiera cuatro seguidas, pleno desde que dirige al Real Avilés Industrial, no cambian el discurso de Luis Rueda, ... quien tiene claro que «esto sigue girando, el fútbol cambia rápido y los tropiezos pueden llegar en cualquier momento. Nuestro trabajo es ir día a día e intentar que lleguen lo más tarde posible».

El ovetense vio ayer ante el Vallobín un encuentro «complicado, como todos los de esta categoría. No me canso de decir que en Tercera nadie regala nada y que hay que estar concentrados los noventa minutos. Hoy -por ayer- tuvimos fases buenas, sobre todo en la primera parte, y ocasiones para haber sentenciado antes, pero no lo hicimos y cuando llegas con 1-0 a los últimos diez minutos pues siempre temes que pueda llegar el empate».

Con la baja de Vitolo, Rueda apostó por alinear de inicio a Rafa Silveira, que provocó el penalti del 1-0 y a punto estuvo de marcar de cabeza el segundo. «Tan importantes son los que juegan como los que no lo hacen. Desde mi llegada he hecho cambios en la alineación porque cada semana ha habido sanciones o lesiones. Todos los jugadores están trabajando bien, los veo muy comprometidos y Rafa ha hecho un gran trabajo».

Y es que eso es para el técnico del Avilés lo más importante en estos momentos. «La unidad que veo en el equipo y la solidaridad que se aprecia sobre el terreno de juego. Estamos encajando muy pocos goles y es por eso, aunque, como siempre digo, quedan cosas por mejorar. En la segunda parte estuvimos más atascados», subraya. El siguiente encuentro será el miércoles ante el Caudal, un partido «directo si miras la clasificación, pero nosotros lo vamos a enfocar como uno más e intentar prepararlo lo mejor posible».

«Están a otro nivel»

El preparador del Vallobín, Abel Fernández, se deshizo en elogios tras el encuentro ante el Real Avilés. «Son un equipo que cuando tiene el balón juega a otra cosa y han sido justos vencedores. Mis jugadores lo han dado todo, hemos interpretado el plan de partido que tocaba y tuvimos un par de disparos peligrosos, pero cuando tu rival es mejor al final se suele demostrar en el marcador», asume.

Superado el escollo del Vallobín, el Avilés inicia hoy mismo una semana de trabajo de máxima exigencia, don dos encuentros, el miércoles ante el Caudal y el domingo frente al Lenense, y sin ningún día de descanso. La primera sesión será hoy a las 11.30 en La Toba.