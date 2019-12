«Quiero irme por razones personales, no he hablado con otros equipos» Ramiro de Lillo en el entrenamiento de ayer en La Toba. / OMAR ANTUÑA Ramiro de Lillo espera que los gestores del Avilés comprendan su situación y decidan darle una baja que se le negó hace unas semanas NACHO GUTIÉRREZ AVILÉS. Miércoles, 4 diciembre 2019, 04:13

El movimiento de jugadores en la plantilla del Real Avilés tiene que esperar porque aún no se ha resuelto el problema económico, al parecer porque el ingreso del dinero está en camino, pero pendiente de trámites bancarios que se esperan solucionar hoy. Mientras no se liquiden las deudas, los futbolistas que se quieren ir tienen que esperar, lo mismo que las posibles incorporaciones en forma de fichajes.

En el primero de los apartados, las bajas, son tres jugadores los que la han solicitado, pero solo uno el que la tiene cerrada verbalmente, a la espera de cobrar para hacerla efectiva, Diego Pantoja. Los otros dos, Álvaro Castro y Ramiro de Lillo, recibieron la negativa de la dirección deportiva, decisión que el jugador argentino espera ver modificada: «Quiero irme por motivos personales» de los que no dio más detalles, salvo aclarar que «no es un tema deportivo porque el equipo vaya mal, ni por las deudas. Estar sin cobrar es muy molesto, sobre todo para los que somos de fuera y no tenemos el respaldo de la familia, pero creemos en los gestores y no dudamos del cumplimiento. Los motivos son otros y confío en que el club cambie su postura y podamos llegar a un acuerdo porque estoy mal anímicamente estoy mal».

A Ramiro le interesa aclarar que «se dan nombres de equipos que ni conozco y no he hablado con nadie. Soy una persona que va de frente y si eso fuera cierto lo habría dicho». También deja claro que «si al final el Avilés no me deja salir cumpliré mi contrato dando siempre lo mejor y lo máximo en el campo», algo que lleva haciendo las últimas jornadas, por cierto las mejores suyas de blanquiazul, pese a mantener la idea de salir que pidió hace varias semanas.