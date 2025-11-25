Raúl Hernández, jugador del Real Avilés, alcanza los 100 partidos como titular en Primera Federación El futbolista blanquiazul, en la categoría desde su creación en 2021, logró el hito el pasado sábado en Mérida

Santy Menor Avilés Martes, 25 de noviembre 2025, 20:15

Con su titularidad el pasado sábado en el Romano José Fouto frente al Mérida, Raúl Hernández, jugador del Real Avilés Industrial, cumplió su partido número 100 saliendo de inicio en Primera Federación, consolidándose como uno de los jugadores más regulares desde la creación de la categoría en 2021 y también como un futbolista importante en el sistema de Dani Vidal por el equilibrio que aporta.

El madrileño, al que las lesiones le han respetado siempre en la actual categoría de bronce del fútbol español, debutó en Primera Federación el 29 de agosto de 2021 en Matapiñonera en un San Sebastián de los Reyes 1-0 Extremadura, si bien su primer partido como titular llegaría a la semana siguiente, en el campo del Talavera.

Su primer tanto en la categoría se hizo esperar un poco más. Tuvo lugar el 14 de noviembre en el Ruta de la Plata frente al Zamora y significó el 3-1 en el marcador. Después de dos temporadas en el Sanse madrileño, su ciudad natal, pasó por el Fuenlabrada y el Lugo, una temporada en cada club, para dar el salto este verano al Real Avilés, convirtiéndose en el primer fichaje del curso y con contrato hasta el 30 de junio de 2026, con opción a ampliar su vinculación una campaña más.

Hasta la fecha acumula también 14 goles en la categoría: ocho con el Sanse, tres con el Fuenlabrada, dos con el Lugo y por ahora uno con el Real Avilés.