El Real Avilés busca pasar la primera ronda de la Copa del Rey once años después

Dos temporadas después, el Real Avilés Industrial regresa a la Copa del Rey y lo hace con ilusiones renovadas. Esta noche, a partir de ... las 20.30 horas en el estadio Adolfo Suárez, el conjunto blanquiazul visita al Real Ávila de Segunda RFEF con un único objetivo en mente: pasar a la segunda ronda de la competición once años más tarde, para poder soñar con que un equipo de Primera o Segunda División visite el Román Suárez Puerta y llevarse más de 30.000 euros de botín.

La tradición del club, poco copera, con el límite histórico fijado en los dieciseisavos de final en la temporada 1991-92 frente al Real Murcia, contrasta con la ambición de Diego Baeza, que siempre ha manifestado su intención de intentar avanzar en la competición del KO por motivos sociales, institucionales y por supuesto económicos. Todavía no lo ha podido conseguir, pero esta noche en Ávila se abre una nueva oportunidad.

Dani Vidal tiene la única baja para el envite del lesionado Santamaría, mientras que recupera a Berto Cayarga, una vez cumplida su sanción frente al Castilla. La expedición blanquiazul salió del Suárez Puerta a las 15.30 horas de ayer e hizo noche en el Hotel Fontecruz Ávila. La convocatoria se ha guardado hasta el final y, teniendo en cuenta que el técnico blanquiazul desveló que «hay algún futbolista con molestias», posiblemente haya sorpresas en la lista, lo que hace imposible aventurar una alineación.

Lo único seguro es que Nando ocupará la portería, pues «está entrenando muy bien, tenemos una portería de garantías y se lo ha ganado. Estamos seguros de que hará un buen partido». Fue la única concesión de Dani Vidal en la rueda de prensa previa al choque copero en Ávila.

En todo caso, el preparador también reconoció que «ningún jugador disputará muchísimos minutos en los tres partidos de la jornada. Intentaremos intercalar. Habrá jugadores que están entrenando muy bien y se merecen una oportunidad y otros que han actuado e inicio en los últimos partidos». Así, lo más lógico es que tengan su chance hombres como Julio, Eze o Viti, así como también Yasser, que necesita adquirir ritmo de competición tras su lesión.

El Ávila, sin miedos

El Real Ávila, que en verano cambió a Víctor Valdés, que decidió rescindir su contrato, por Marc García en el banquillo, ha comenzado la temporada de la mejor manera en Segunda RFEF, ubicado en los puestos que dan acceso al 'play off' de ascenso. El equipo ha mantenido el bloque, se ha reforzado con futbolistas interesantes, entre ellos Dani Lorenzo, objetivo en su día de Javier Vidales para el Real Avilés, y afronta la Copa del Rey con mucha ilusión.

«Noto las ganas en la ciudad y en la afición, la idea es que eso no nos pase factura y tener calma nosotros sobre el terreno de juego», comentaba García en rueda de prensa, quien se deshizo en elogios hacia el Real Avilés. «Si siguen así pueden hacer un año histórico en Primera RFEF».