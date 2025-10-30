El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Los futbolistas del Real Avilés, con Yasser en el centro, en un entrenamiento de esta semana en La Toba 2. Paloma Ucha
Real Ávila - Real Avilés, hoy a las 20.30 horas

El Real Avilés busca pasar la primera ronda de la Copa del Rey once años después

El conjunto blanquiazul, con poca tradición en la competición, visita al Real Ávila con la ilusión de recibir a un Primera y más de 30.000 euros

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Jueves, 30 de octubre 2025, 06:56

Comenta

Dos temporadas después, el Real Avilés Industrial regresa a la Copa del Rey y lo hace con ilusiones renovadas. Esta noche, a partir de ... las 20.30 horas en el estadio Adolfo Suárez, el conjunto blanquiazul visita al Real Ávila de Segunda RFEF con un único objetivo en mente: pasar a la segunda ronda de la competición once años más tarde, para poder soñar con que un equipo de Primera o Segunda División visite el Román Suárez Puerta y llevarse más de 30.000 euros de botín.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

