Las primeras renovaciones aplauden los precios de la campaña de abonados del Real Avilés: «El ajuste es contenido y lógico»

Aunque algunos ya estaban empezando a impacientarse, el Real Avilés Industrial sacó la campaña de abonados para la temporada 2025-2026 el mismo ... día que la pasada: un 25 de junio. Esta vez de miércoles, los primeros aficionados que acudieron a renovar su abono de manera física en la tienda lo hicieron por la tarde, sin que se generasen colas al existir también la posibilidad online, una de las novedades del pasado curso.

El primero fue un habitual de la causa, Eduardo Oveja, que de nuevo volvió a ser el más rápido. «Supongo que es porque me gusta hacer las cosas lo más pronto posible y no dejarlas», sonríe. Es socio del Real Avilés desde hace más de cuarenta años y ya espera con ganas que el balón vuelva a rodar en el Suárez Puerta. «Ya han pasado varias semanas desde el ascenso y creo que todos tenemos ya 'mono' de fútbol».

Para Eduardo, que pagará «cincuenta euros más que la temporada pasada», el ajuste de los abonos es «contenido y lógico. Yo creo que lo esperado. Son unos precios comprensibles teniendo en cuenta el salto de categoría y que son dos partidos más de Liga en casa». En ese sentido, mientras que el precio a nivel general en las categorías ha subido un 26%, si se divide por los partidos que se van a disputar, en adultos el aumento se queda en un 12%.

Otro de los madrugadores fue Daniel Zapico, que cumple su segunda temporada como socio. «Venía con mi padre de pequeño al antiguo Suárez Puerta. Después los dos lo dejamos, empecé a volver hace unos años pero pagando las entradas y la temporada pasada me hice socio, arrastrando de nuevo a mi padre también», desvela. Ahora mismo «en mi casa son tres carnés, más otros dos de mi padre... Renovamos todos, aunque creo que no vamos a esperar a la promoción del carné familiar porque no queremos perder los cinco asientos juntos».

Ampliar Precios de la campaña de abonados. Real Avilés Industrial

En el caso de Eduardo Oveja, «creo que vamos a sumar a algún miembro más a la pandilla habitual que venimos a los partidos. Gente que se animó al final de la pasada temporada y que le gustó la experiencia». Ambos confían en que «se pueda hacer un buen equipo. El objetivo es la permanencia, pero ojalá podamos vivir una temporada tranquila y disfrutar».

La campaña de abonados fue presentada a través de un vídeo narrado por Jorge Quirós con imágenes que recordaban los emotivos momentos vividos durante la final del 'play off' de ascenso ante el Rayo Majadahonda. El eslogan de la campaña toma el nombre de 'Parte de ti', haciendo hincapié en la recuperación del sentimiento de Avilés por el club de su ciudad.

Las renovaciones en tienda y online tendrán lugar del 25 de junio al 13 de julio, día hasta el que los abonados tienen reservado su asiento. El cambio de asiento se producirá los días 14 y 15 de julio de forma presencial y las nuevas altas se podrán realizar a partir del 13 de julio.

El horario de la tienda será el habitual, de lunes a viernes de 10 a 14 y de 16 a 20 horas y los sábados de 10 a 14 horas. Con el carné de socio, los abonados podrán ver todos los partidos de la escuela y también la primera ronda de la Copa del Rey. El objetivo es superar los más de 2.700 socios que se alcanzaron el pasado curso.