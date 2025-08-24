El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El rejuvenecimiento de la grada, uno de los éxitos del Real Avilés de Diego Baeza. José Simal

El Real Avilés acaricia los 3.000 abonados y supera al Mérida

El club recupera la séptima posición del grupo en número de socios tras alcanzar los 2.954 a una semana de comenzar la Liga

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Domingo, 24 de agosto 2025, 17:59

El Real Avilés Industrial continúa sumando número de abonados y de paso 'compitiendo' con los otros dieciséis equipos del grupo 1 de Primera RFEF, si sacamos de la ecuación a los filiales de Athletic, Celta, Osasuna y Real Madrid. Así, con los 2.954 abonados confirmados por el club al cierre de la semana previa al inicio de la competición, el conjunto blanquiazul supera de nuevo en la clasificación al Mérida (2.916), recuperando la séptima plaza, con el Pontevedra aún a tiro de piedra sexto con 3.111.

Continúa líder insuperable el Tenerife, con 12.000 fieles confirmados, completando el podio el Racing de Ferrol (7.800), ambos recién descendidos desde Segunda División, y la Ponferradina (7.078), primer rival en Liga del Real Avilés, el próximo domingo día 31 a las 21.30 horas en el Suárez Puerta. En condiciones normales, serían muchos los bercianos desplazados a la ciudad para ver el partido, pero el horario, teniendo en cuenta que el lunes 1 de septiembre es laborable, va a condicionar muchísimo.

El cuarto equipo con más abonados del grupo es Unionistas, que está firmando un récord con 4.600, y quinto es el recién ascendido Cacereño (4.017). Por detrás del Real Avilés se sitúan, además del citado Mérida, Zamora (2.800), Talavera (2.500), Lugo (2.300), Guadalajara (2.003) y Ourense. No han trascendido las cifras de Arenas de Getxo, Barakaldo y Arenteiro.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece el sierense Fernando García Gutiérrez, figura destacada del Ciclismo Máster
  2. 2 El Sporting vuelve a ganar al estilo Garitano
  3. 3 Herido un policía en Gijón tras una peligrosa persecución a un conductor con una orden de ingreso en prisión
  4. 4 Fallece el naturalista gijonés Xuan Fernández García
  5. 5 Las puntuaciones de Manuel Rosety a los jugadores del Sporting de Gijón frente al Ceuta
  6. 6 Sesión de pulpo, exhibición de coches clásicos y chocolatada
  7. 7 El acceso a las playas de Asturias vuelve a colapsar la A-8
  8. 8

    Los otros vigilantes de las playas asturianas
  9. 9 El descenso del Nalón ya tiene ganador
  10. 10 Alarma en Gijón al arder la nave de Bodegas Tino, en el polígono industrial de Roces

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Real Avilés acaricia los 3.000 abonados y supera al Mérida

El Real Avilés acaricia los 3.000 abonados y supera al Mérida