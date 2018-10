«Estamos consiguiendo un colchón de puntos que será fundamental» Alain Menéndez, pensativo sobre un balón durante un entrenamiento de esta temporada. / MARIETA Alain Menéndez, director deportivo del Real Avilés, analiza el arranque de curso de una plantilla que coció a fuego lento en otro complicado verano SANTY MENOR AVILÉS. Jueves, 4 octubre 2018, 01:02

Alain Menéndez se ha ganado un respiro. Después de otro verano complicado y de unas cortas vacaciones en las que «no pude salir de la rutina, porque siempre hay cosas que hacer», el director deportivo del Real Avilés analiza el inicio liguero de una plantilla blanquiazul que coció a fuego lento durante julio y agosto, teniendo que echar mano de nuevo del mercado francés ante la imposibilidad de acceder al asturiano y nacional.

Al igual que la mayoría en el entorno del club, Alain no esperaba un comienzo de curso tan bueno, teniendo en cuenta las circunstancias. «La verdad es hace dos meses no me esperaba sumar diez puntos en los seis primeros partidos, sobre todo por la plantilla tan joven que tenemos». Sin embargo, el avilesino da valor «al trabajo bien hecho que estamos realizando. Los resultados nos hacen estar más tranquilos y darnos esa pausa necesaria».

El director deportivo se deshace en elogios hacia jugadores y cuerpo técnico. «Tenemos una plantilla competitiva y muy bien trabajada por el cuerpo técnico. Hay que se realistas y el equipo pasará uno o varios baches a lo largo del año, pero todo lo que sumemos ahora será positivo para crecer». Alain considera que «la tarea de Juanma y Olmo tiene que ser conjunta. El 'míster' tiene un conocimiento de la Tercera bestial, muy exhaustivo. Hace muy bien el trabajo de preparación de los partidos. Conoce a todos los jugadores y los sistemas de todos los equipos y además se lo transmite muy bien a los jugadores. Y Olmo tiene muy bien a los jugadores tanto física como tácticamente», desgrana.

A pesar de lo sorprendente del buen arranque, Alain tenía confianza en las nuevas piezas del equipo. «Yo sé la calidad que tienen mis jugadores. Está claro que hay que adaptarse y había una pequeña duda con respecto al equipo que iban a formar, pero la verdad es que tiene muy buena pinta. Tanto Juanma como Olmo tienen muy claro lo que quieren y han apostado por un sistema al que los chavales se han adaptado desde el principio. Se ve en el campo en cada partido», recalca.

El rendimiento de jugadores como David o Pedro, procedentes del fútbol regional, no es algo que llame la atención del director deportivo blanquiazul. «Ya los conocía. A David el año pasado no pudimos, pero ya queríamos haberlo metido en el primer equipo. De hecho, entrenó con nosotros muchas veces. Y Pedro llegó a debutar y fue una lesión lo que frenó su participación. Son jugadores a los que conocía y en los que tenía plena confianza. Están demostrando que pueden jugar perfectamente en Tercera».

Condiciones del mercado

Alain Menéndez, que de nuevo ha tenido que echar mano del mercado francés esta temporada, está satisfecho con el rendimiento de los fichajes, aunque tiene claro que «todavía tienen margen de mejora porque son muy jóvenes». De todas formas, deja claro que «los conocía bien y sabía que eran jugadores de calidad que nos podían ayudar».

El avilesino reconoce que «el verano fue difícil, pero diferente al del año pasado. Después de una temporada muy complicada los jugadores asturianos no se querían marcar por lo que pudiera pasar con el proyecto del Real Avilés, así que todos los que se quedaron son gente de la casa, jóvenes, y hay que agradecerle a Naranjo el apostar por este club y el rendimiento que nos está dando en este inicio de Liga». Después, «para completar el equipo tuvimos que traer a gente de fuera y creo que elegimos bien».

En cuanto a lo que queda por fichar todavía, «nuestra idea es reforzarnos con un portero, pero vamos a ver cómo funciona el equipo, que no haya ninguna lesión, que también hay esa posibilidad, y es importante mirar a la casa. Los juveniles también han empezado muy bien la temporada y si alguno está preparado también merece una oportunidad», asegura.

En ese sentido, «tenemos un capitán como Santa, también están Marcos, Barra, Pedro, David, Pereira que es avilesino, Borja (Piquero)... me gusta la casa, y si hay algún juvenil que merece la pena, me gustaría que compitiera y que estuviera con nosotros», concluye.