El Real Avilés no da con la tecla en defensa

La temporada del Real Avilés Industrial en su estreno en Primera RFEF es de notable hasta ahora. El equipo ha dado la talla en ... la categoría desde el primer partido, ha protagonizado algunos momentos épicos con repercusión nacional, y ocupa una inesperada sexta plaza con 14 puntos, empatado con el primer puesto de 'play-off' de ascenso y cuatro por encima del descenso.

Esos datos mandan en el balance que se puede hacer hasta ahora, pero hay otros que ponen en alerta al equipo avilesino. Ser el conjunto más goleado de los dos grupos, con dieciséis goles en contra en nueve jornadas, invita a la reflexión, sobre todo porque el diagnóstico está hecho prácticamente desde la primera jornada, pero no se ha conseguido frenar la sangría goleadora.

Como reconoce una y otra vez Dani Vidal, al Real Avilés le hacen mucho daño con muy poco, y como no todas las jornadas se puede recurrir a la épica en ataque, el problema defensivo pasa a ser protagonista. Los dos goles del Real Madrid Castilla el pasado sábado son un reflejo de desajustes que se repiten y que son impropios de la categoría y de la experiencia de algunos de los protagonistas, por más que no sólo hay que apuntar a los defensas, porque el equipo falla en bloque en esas jugadas.

Desde que empezaron los errores, casi a la vez que la liga, Dani Vidal tenía dos opciones para intentar solventarlos. Recurrir al banquillo para ver si era una cuestión de nombres, o a los entrenamientos si, como parece, no confía demasiado en los defensas suplentes. Hasta ahora, el técnico catalán ha fiado su estrategia a la semana en La Toba, donde una y otra vez ensaya, entre otras cosas, los centros laterales. Pero el resultado no se refleja en los partidos.

Carga de minutos

A estas alturas también parece claro que hay tres defensas que no entran en los planes del Real Avilés en liga. Dos de ellos, Eze y Julio Rodríguez, están inéditos, a falta de que tengan una oportunidad este jueves en Ávila en la Copa del Rey para demostrarle al cuerpo técnico que pueden ser una solución en liga a los problemas defensivos del equipo.

El otro es Viti, que parece el gran señalado del 0-3 de la primera jornada ante la Ponferradina, porque desde entonces sólo ha jugado tres minutos en el lateral izquierdo, donde ha visto como pasaban por delante, primero un lateral derecho como Campabadal, y después Osky, uno de los primeros descartes del Real Avilés en verano, que fue repescado a última hora.

La Copa del Rey puede ser un banco de pruebas para saber si los suplentes ofrecen soluciones a los problemas defensivos

En la defensa, la carga de minutos recae sobre Babin, con 810 a sus 39 años, y Campabadal, 710 y 32 años. Tras el remiendo de Adri Gómez como central, ahora la confianza es para Granero (35 años), que suma 329 minutos. Completan el reparto los sub-23 Guzmán, con 466 minutos, y Osky (421).

La Copa del Rey es una buena oportunidad para comprobar, si Vidal apuesta por los habituales titulares en defensa, la mejoría en los entrenamientos, o si, en caso de dar minutos a los suplentes, el Real Avilés encuentra en el banquillo la solución a los problemas atrás que sufre con demasiada frecuencia en liga.