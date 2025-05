El Real Avilés busca un puesto en la final del 'play off'

Real Avilés - Atlético Antoniano: 'Play off' de ascenso a Primera RFEF

Real Avilés - Atlético Antoniano: 'Play off' de ascenso a Primera RFEF

Real Avilés - Atlético Antoniano: 'Play off' de ascenso a Primera RFEF

Santy Menor Avilés Domingo, 18 de mayo 2025, 12:58 Comenta Compartir

Un puesto en la final del 'play off' de ascenso a Primera RFEF está en juego esta tarde de domingo, 18 de mayo, a partir de las 19.30 horas en el Suárez Puerta. Con 4.412 entradas vendidas al cierre de la jornada de ayer, el ambiente de gala en el estadio blanquiazul está asegurado, con el campo 'cerrado' gracias a las gradas supletorias colocadas por el club en los fondos de Las Meanas y Rotonda. Un partido de altos vuelos ante el peligroso Atlético Antoniano en el que el Real Avilés Industrial espera darle una merecida alegría a su sufrida afición, que ha vuelto a responder.

A nivel deportivo, hay pocas pero importantes dudas en el Real Avilés. Teniendo en cuenta que Kevin Bautista, aquejado de un golpe en el partido de ida en Lebrija, no pudo entrenar con el grupo hasta el jueves, todo hace indicar que Javi Rozada apostará por un 4-4-2, con Gete y Mecerreyes en el doble pivote y dos delanteros. A priori, lo lógico sería que saliesen de inicio Javi Cueto y Santamaría, pero en esa ecuación conviene añadir también a Natalio. Tras la lesión sufrida en el último tramo liguero, Javi Cueto aún no ha recuperado su mejor versión, y a tenor de los elogios recibidos por el capitán a cargo del técnico Javi Rozada en la rueda de prensa prepartido, no sería nada descartable que el '19', aprovechando su experiencia y aplomo, saliese de inicio, con posibles minutos para Cueto en caso de complicación o para darle más energía al ataque tras el paso por vestuarios.

El resto de la alineación ya se sabe de memoria. La misma que en Lebrija: Álvaro, Soler, Jose Martínez, Babin, Viti, Gete, Mecerreyes, Davo e Isi Ros. En principio, los extremos jugarían, como en Sevilla, a banda natural, pero podrían intercambiarse. En todo caos, como reconoció Rozada en la previa, «más allá del sistema» o los jugadores, «el plan de partido será el mismo».

Ampliar La afición ya está preparada para animar al equipo en las gradas. LVA

Por el bando visitante tampoco se esperan demasiados cambios. Si acaso dos, con la posible entrada de los exblanquiazules Néstor Senra y Raúl Rojas en el 'once'. El primero podría sustituir a Álvaro Caro después de la guerra mantenida por el lateral derecho titular del Antoniano con Isi Ros en la ida. Y el segundo sí que tiene más chance si cabe por aquello de la ley del 'ex', después de disfrutar de algunos minutos en la segunda mitad el pasado sábado en el Municipal lebrijano.

En vista de las prestaciones mostradas en Liga a domicilio por el Antoniano, incluso en estadios de hierba natural como Chapín, y con más presión para el Real Avilés por presupuesto, plantilla, historia y jugar en casa, se espera un partido complejo para los hombres de Javi Rozada, similar al que el club vivió hace dos años frente al Gernika. Un choque en el que la paciencia y el no cometer errores son clave, aunque Kevin Bautista ya avanzó durante la semana que «aunque nos valga el empate –tras prórroga–, cuando sales a empatar sueles perder, así que tenemos que ir a por la victoria como en un partido más».

Aunque el Antoniano es un equipo camaleónico capaz de adaptarse a diferentes superficies, medidas y tipos de partido, se espera que el Real Avilés tenga la posesión y lleve el mando del partido. Como es habitual en este tipo de eliminatorias, el equipo que menos errores cometa y que más acertado esté en las áreas será el que se lleve el gato al agua y el pase a la final del 'play off' de ascenso.

Fan Zone y recibimiento

Aunque el partido no comenzará hasta las 19.30 horas, lo cierto es que el de hoy será un día intenso tanto para el equipo blanquiazul como para la afición. A las 17.30, el equipo será recibido a su entrada al estadio por la puerta de jugadores, en la calle Esther Carreño. Y media hora antes dará comienzo la Fan Zone en el fondo de Las Meanas. Aunque algunas aplicaciones señalan que podría llover a última hora de la tarde, lo cierto es que se espera un gran ambiente.

Cabe recordar que la tienda del club abrirá sus puertas de 10 a 14 horas y de 16 hasta el inicio del partido para seguir despachando entradas, aunque la recomendación es no dejarlo para el final para evitar entrar al estadio con el partido iniciado.

Temas

Real Avilés