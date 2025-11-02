El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Campabadal, durante un partido del Real Avilés. Arnaldo García
Primera RFEF

En directo: Real Avilés - Arenteiro

Después de dos partidos fuera, y sendas derrotas, los de Dani Vidal regresan a su templo, al Suárez Puerta en busca de los tres puntos

Samuel Osorio

Avilés

Domingo, 2 de noviembre 2025, 17:20

Ver más
Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Heroico rescate en Gijón: la Policía Local saca inconsciente a una mujer de su piso incendiado en Ceares
  2. 2 Susto en Gijón al incendiarse la cocina de un restaurante en Fomento
  3. 3 Maribel Vilaplana sale del hospital tras una crisis de ansiedad
  4. 4 Herida una madre y su hijo de dos años en un accidente en la autopista el Huerna
  5. 5 Heroico rescate en Gijón: la Policía Local saca inconsciente a una mujer de su piso incendiado en Ceares
  6. 6 Salud intensifica su guerra contra la gripe: estos son los puntos donde te puedes vacunar sin cita previa en Asturias
  7. 7 Toca la Primitiva en Asturias: el sorteo deja casi 50.000 euros en la región
  8. 8

    El Ayuntamiento de Gijón comprará La Isla por una cifra millonaria para ampliar el Jardín Botánico Atlántico
  9. 9

    Las claves del caso de Maritrini y su bebé: un crimen que puede estar a punto de resolverse
  10. 10 Lamine Yamal anuncia su ruptura con Nicki Nicole: «No ha sido por infidelidad»

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio En directo: Real Avilés - Arenteiro

En directo: Real Avilés - Arenteiro