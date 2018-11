El atacante Abraham Osinoiki se incorpora hoy a prueba al Real Avilés

Juanma Castañón, que tiene entre algodones a su plantilla para que los quince disponibles lleguen al encuentro del domingo en Grado, tendrá desde mañana a un nuevo futbolista a sus órdenes. Se trata del polivalente atacante Abraham Osinoiki, futbolista de 24 años que ha desarrollado toda su carrera en Inglaterra. Mediapunta de origen, se puede adaptar a la posición de delantero centro y también a la banda izquierda.

En cuanto a los 'tocados', tienen molestias Pereira, Wilfried y Borja Piquero, así como también un Naranjo que no podrá jugar al cumplir ciclo de cinco amarillas. José Antonio, por su parte, cada vez está mejor de la gripe. «Hoy -por ayer- entrenamos en el gimnasio y los dos entrenamientos en campo que nos quedan serán suaves, porque no quiero perder a nadie para el domingo», explica un Castañón consciente de que no será fácil contar con algún juvenil para completar la lista.

«Es algo que no depende de mí», asume, si bien conoce bien a la plantilla del juvenil y tiene en mente dos jugadores que «podrían hacerlo muy bien con nosotros». Más allá de eso, el lenense comenzará a preparar hoy el duelo ante un Mosconia muy competitivo.