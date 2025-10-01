El Real Avilés y la Atlética quieren sumar al Club de Tenis a su proyecto El fondo de inversión que respalda a Diego Baeza participaría en la remodelación de las instalaciones de San Cristóbal, que podrían albergar más deportes

Alberto Santos Avilés Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:16 | Actualizado 20:44h. Comenta Compartir

El proyecto en común del Real Avilés Industrial y la Asociación Atlética Avilesina, desvelado por LA VOZ DE AVILÉS, quiere captar nuevos adeptos. La idea de ambas entidades deportivas, respaldada por el fondo inversor que inyectará dinero para levantar la ciudad deportiva en Corvera y reformar el estadio Suárez Puerta, es crear un gran ecosistema deportivo en la comarca avilesina con la suma de las instituciones más emblemáticas. Una vez conseguido el acuerdo entre el club de fútbol y la Atlética, a falta de ser corroborado por los socios de la Avilesina, las miradas se han fijado en otro coloso del deporte en Avilés: el Real Club de Tenis.

En los últimos meses se han producido los primeros contactos entre el Real Avilés y la Atlética y la dirección del Club de Tenis. Las dos primeras entidades plantean dos puntos de colaboración al que sería el tercer socio de un proyecto común al que tendrían que darle luego una fórmula jurídica, sin que nadie pierda su independencia ni identidad en el funcionamiento ordinario. Por un lado, el Real Avilés, con el respaldo del fondo de inversión hispano-suizo Stoneweg, asumiría la remodelación integral de las instalaciones del Club de Tenis en San Cristóbal.

Esa actuación podría, incluso, ser más amplia, ya que existe la posibilidad de aumentar la superficie del recinto para completarlo con nuevos equipamientos deportivos, que estarían también al servicio del deporte avilesino. Es decir, podría, por ejemplo, construirse un pabellón polideportivo que utilizarían algunas secciones de la Atlética Avilesina. Esto ayudaría a poner fin a la congestión que sufren las instalaciones municipales, con problemas de horarios y de espacios para que los equipos tengan entrenamientos de calidad.

La inversión en las instalaciones incluiría que el Real Avilés y el fondo de inversión, cuyos responsables ya han visitado el Club de Tenis, den soporte económico a la entidad de San Cristóbal, lo que ayudaría a su viabilidad en el corto y el largo plazo. Además, los socios de la entidad también podrían utilizar las instalaciones de la ciudad deportiva del Real Avilés en Corvera.

La previsión era que los socios del Club de Tenis votasen tras el anuncio del presidente en la asamblea celebrada ayer martes la autorización a la junta directiva para iniciar formalmente una negociación con el Real Avilés Industrial que concrete todos los puntos que hasta ahora sólo se habían tratado en una serie de reuniones de acercamiento.

Pero finalmente ese aspecto no fue votado ante lo que se consideró como una información incompleta sobre el proyecto que ha planteado Diego Baeza, propietario del Real Avilés, con el visto bueno de la Atlética Avilesina y su presidente, Gerardo González, además de la ya comentada participación del fondo de inversión. Quedó, por tanto, sobre la mesa, a la espera de que los socios del Club de Tenis puedan conocer más al detalle el alcance del proyecto en común con el club de fútbol y la Atlética Avilesina.

Cuentas sin aprobar

Pero la asamblea del club de San Cristóbal tuvo más enjundia que la posible colaboración con otros clubes de la ciudad, porque entre los puntos del orden del día tocaba la aprobación de las cuentas. Y la realidad es que quedaron sin aprobar ante una serie de inconcreciones que se consideró que no reflejaban la realidad de la entidad. Este contratiempo se suma a que tampoco se había dado el visto bueno a las del año anterior, lo que podría acarrear serios problemas financieros para el Club de Tenis Avilés a la hora de buscar soporte económico para sus proyectos.

Por otro lado, el club avilesino se ha quedado igualmente sin el servicio de hostelería que prestaba una empresa de la ciudad, que cesó en su actividad en el pasado verano. La dirección debería buscar un sustituto para seguir prestando un servicio que demandan los socios.