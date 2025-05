La afición del Real Avilés mete el primer gol

Nadie quiere perdérselo. Ni siquiera los que tienen su asiento asegurado estaban tranquilos ante la apertura de la tienda del Real Avilés Industrial para ... iniciar la venta de entradas del partido de vuelta del 'play-off' de ascenso a Primera RFEF (domingo, 19.30 horas). En un martes laborable y con casi una hora de antelación, la cola de aficionados blanquiazules ya era considerable en la grada de Juan Ochoa.

Eran casi todo abonados que tienen prioridad hasta el jueves, pero no había nadie que no llevase el encargo de comprar las dos entradas de público general acompañante a las que tienen derecho con descuento, lo que ha desbordado las previsiones más optimistas. Las colas llegaron a ser de más de dos horas y el club flexibilizó los horarios de la tienda para atender al mayor número de personas posible.

Algunos se quedaron a última hora sin poder sacar su entrada a causa de una incidencia en la plataforma de venta ajena al Real Avilés. El proceso se reanudará en cuanto se subsane el problema y se organizará una cola paralela para que los afectados, a los que ayer se les apuntó sus necesidades, no tengan que esperar

El club dará prioridad a los afectados por la incidencia de ayer en cuanto se pueda reiniciar el proceso

Eduardo Oveja llegó a las 9.20 a por su entrada de abonado, la de unos amigos y sus respectivos acompañantes. «Fue casualidad, ya sé que mi caso se había dado otras veces. Dije, voy a ir acercándome, aparte de las ganas. Se ve que la cola va aumentando y eso es genial», aseguraba este socio, que siempre es madrugador en todas las iniciativas del club, como el primer día de campaña de abonos.

Este aficionado blanquiazul es optimista sobre la eliminatoria, y razones no le faltan porque vio el pasado sábado al Real Avilés en Lebrija. «La verdad que dio una sensación de equipo serio, de bloque, creo que lo que nos está transmitiendo este equipo, sobre todo en la segunda vuelta y creo que vamos a ganar el partido, ni siquiera ese empate que nos vale», valora.

El segundo en la cola era José López, abonado desde hace tres años. El motivo del madrugón era que «yo creía que iba a haber más gente, cuando vine vi que había uno solo. Somos tres abonados en la familia y vengo a sacar para los tres». Por tanto, de premio se llevó otras tantas bufandas, «es una idea buena, siempre las tienen así, como la pantalla de La Magdalena». ¿Y el domingo, qué? «El domingo, ganar, sí o sí», sentenció.

Los motivos para comprar tan pronto la entrada son variados, algunos de ellos laborales, como le pasa a Carlos Martínez, abonado del Real Avilés, al igual que su hijo, que considera los precios «muy bien, además del detalle de la bufanda».

Pedro del Mazo, natural de Palencia, aguardaba cola este martes a primera hora para hacerle la gestión a su hijo, desplazado a Avilés desde hace años por motivos laborales. Ahora trabaja como sanitario en el Hospital de Jarrio, pero en estos años «se ha hecho aficionado del Real Avilés y del Sporting. Iremos al partido los dos, ya he ido más veces, creo que esta eliminatoria por lo menos se puede pasar y veremos la siguiente. Pero hay que ir a por el partido, si van a conservar, un gol te lo puedes meter hasta tú mismo».

Elías Vázquez no es abonado, pero acompañó a un amigo a la tienda del club. «A pesar de que no soy socio, creo que están bien los precios», valora, aunque él tendrá que esperar al viernes si quiere ir al partido «porque hay mucha demanda de acompañante». Su amigo, Pablo Jesús Herrero, lleva cinco años como abonado decidió madrugar «para quitarlo del medio, para no tener que estar pendiente». Vio el partido de ida en La Magdalena y asegura con respecto a la vuelta que «pinta bien».

Lucas González Morán, otro abonado blanquiazul, valora que «los precios al final son igual que allí. Sacaré para tribuna para asegurar y vengo pronto porque va a haber muchísima gente». Jaime Jaén lleva «un montón de años de abonado» y ve con satisfacción «que se va a llenar el campo viendo el ambiente que hay ahora». Su intención era comprar su entrada de abonado más otra de acompañante. No quiere perderse el partido del domingo «porque creo que vamos a pasar este domingo».

En el domicilio de Esther Montero se respira fútbol gracias a su hijo, jugador del Real Avilés en las categorías inferiores. «Juega en el alevín, así que vine a por entradas para tres abonados padres de niños y también dos acompañantes», explica con ilusión.

Javier Monte explica el madrugón porque «nos coincidió que es el día que nos venía mejor. Los precios nos parecen más o menos bien, hay que premiar un poco más al socio, pero bien». Por su parte, José Luis Sánchez García lleva como abonado «dos años, pero venía de pequeño con mi abuelo. El domingo ganamos fácil, vi la ida en La Magdalena porque no pude desplazarme por exámenes».