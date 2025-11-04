El Real Avilés avanza hacia el equilibrio El equipo de Vidal frena la sangría de goles encajados, deja por tercera vez en liga su portería a cero y saca el máximo rendimiento en ataque

¿Qué es mejor, ganar 3-2 ó 1-0? Hay teorías para todos los gustos. Los aficionados seguro que eligen el espectáculo de los goles. Los entrenadores, depende del estilo, porque Johan Cruyff siempre quería meter un gol más que el rival, mientras que otros prefieren el orden táctico en los partidos. Los jugadores, si son defensas, cuanto menos trabajo, mejor. Si son delanteros, disfrutan más.

Aplicado todo eso a la temporada del Real Avilés Industrial en Primera RFEF, el equipo de Dani Vidal anda todavía buscando el equilibrio entre la épica de las remontadas y la sobriedad de resultados más clásicos como la victoria por la mínima del domingo ante el Arenteiro. Lo cierto es que ya advertían los expertos de que no todos los días se va a meter tres o cuatro goles para acabar ganando partidos en el descuento por la mínima.

Por eso, y por frenar también una sangría defensiva que en ocasiones puede ser sonrojante, la victoria del domingo les sabe mejor a todos. Al entrenador y la plantilla por haber ganado la batalla táctica en una semana muy complicada y casi sin descanso, además de haber dejado la portería a cero un mes y medio después en liga (2-0 ante Osasuna Promesas el 14 de septiembre). Y a la afición, por la satisfacción del esfuerzo de los jugadores de defender hasta el límite físico un resultado que sabe a gloria y deja al Real Avilés en puestos de 'play-off' después de diez jornadas, algo impensable en verano.

La defensa ha traído de cabeza al equipo avilesino desde el inicio de liga. Aunque el ímpetu y acierto goleador arriba maquillaba errores de bulto atrás, el cuerpo técnico no disimulaba su preocupación por mejorar el balance. Y lo cierto es que desde la derrota en Valdebebas ante el Real Madrid Castilla (2-0) el Real Avilés ha dado otra imagen.

Lo que se vio el domingo en el Suárez Puerta ente el Arenteiro se comenzó a fraguar en la Copa del Rey ante el Real Ávila. En ese partido, los blanquiazules consiguieron dejar la portería a cero en el tiempo reglamentario, para ceder después un gol en la prórroga en una jugada desafortunada dentro del área. Pero en el estadio Adolfo Suárez se vio a un equipo bien plantado y serio, que no pasó la eliminatoria por no saber aprovechar su momento en el tramo final del partido antes de llegar a la prórroga.

Fue el día, por fin, de ver en acción a jugadores defensivos inéditos hasta ahora. Jugar cuando el equipo lo necesita sin haber cogido antes cierto ritmo de competición es muy complicado, y Eze, Julio Rodríguez y Viti rindieron a buen nivel. Una consecuencia de ello es el prometedor papel de Eze cuando fue requerida su presencia ante el Arenteiro para cubrir la lesión de Granero, y de Viti por las molestias de Campabadal. Una buena noticia para Vidal, que ha podido comprobar que tiene banquillo cuando haga falta en defensa. El nivel de Álvaro Fernández en la portería también pone el resto cuando equipos como el Arenteiro, el único capaz de ganarle al Tenerife en tierras canarias, te acosan en busca del empate.

Por tanto, ganar 1-0 ante un rival más fuerte de lo que dice su clasificación y al que se le ha distanciado a siete puntos, da para muchas lecturas positivas. Poco a poco se va equilibrando el balance entre defensa y ataque en el Real Avilés. Además, se hace en situaciones más propias de la competición, con jugadores importantes lesionados y el banquillo enchufado.

El equipo avilesino es quinto con 17 puntos y ha logrado igualar el número de goles marcados. Ha recibido dieciséis tantos, los mismos que ha encajado, y es el único equipo entre los nueve primeros clasificados del grupo uno de Primera RFEF que no tiene el balance goleador general a favor. El Avilés sigue siendo el segundo máximo anotador de su grupo, sólo por detrás del Tenerife (18 goles), si bien aún arrastra la etiqueta de equipo más goleado.

La visita el domingo al Cacereño (16 horas) es una buen oportunidad para desequilibrar esa balanza y distanciar a otro rival por la permanencia.