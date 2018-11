El Real Avilés da la baja a Yohan Kalala y Mathias Poguy Yohan, Mathias con Jordan, que fue el primero en irse. / MARIETA Los jugadores franceses no entraban en los planes de Castañón y son estas dos rescisiones el equipo solo tiene 15 jugadores NACHO GUTIÉRREZ AVILÉS. Martes, 20 noviembre 2018, 01:14

La plantilla del Real Avilés se quedó ayer bajo mínimos tras la rescisión de contrato de los futbolistas franceses Yohan Kalala y Mathias Poguy, que dejan el equipo blanquiazul reducido a quince efectivos, a la espera de que la dirección deportiva consiga algún refuerzo. Con el central y el extremo son ya cuatro los jugadores galos que han dejado la disciplina del Avilés tras las bajas anteriores de los delanteros Kevin Diamondé y Jordan Yao.

La marcha de Yohan y Mathias se debe a que apenas entran en los esquemas del técnico. Los futbolistas buscarán minutos que en el equipo blanquiazul ya no iban a tener. Ayer lunes se reunieron con Alain Menéndez, director deportivo del Avilés, para firmar la rescisión, que el club les aplica por la misma cláusula que habían firmado sus compañeros Kevin y Jordan. La decisión de prescindir de los servicios de Yohan y Mathias se tomó tras el partido de Grado, en el que el defensa no dio la medida como relevo del sancionado Naranjo, mientras Mathias no tuvo ni un minuto. El extremo no entró en la convocatoria para el partido ante el Caudal, en el que el central estuvo en el banquillo.

Yohan Kalala, un espigado defensa zurdo de 19 años, ha sido el jugador de la plantilla, sin contar con el aún inédito Alexis Lemus en la portería, que menos ha participado en el primer tercio del campeonato con tan solo cuatro presencias en las trece jornadas disputadas. Fue titular y completó el partido ante el Lealtad en Villaviciosa, en el Suárez Puerta frente al Tuilla y en Pravia, saliendo ocho minutos en la visita de L'Entregu. 278 son los minutos que ha vestido la blanquiazul.

Mathias Poguy no es tan joven como Kalala y a sus 25 años se esperaba más de un jugador en el que Castañón ha ido perdiendo la confianza con el paso de las jornadas. El técnico elogió su trabajo en Llanera y parecía el elegido para la titularidad como interior derecho, pero su participación se fue apagando y en las últimas jornadas había sido utilizado en los minutos finales de los partidos, hasta que en Grado se quedó en blanco. Mathias ha disputado nueve encuentros, solo tres de titular, Llanera, Madalena Morcín y Llanes, que fue el único completo para un total de 416 minutos.

Con estas dos bajas el cupo de jugadores galos queda reducido a tres, dos de ellos titulares habituales, el lateral Paulo y el interior Wilfried, y el pivote Cisse, con el que Castañón cuenta a pesar de inclinarse en los dos últimos encuentros con el juvenil Carlos Núñez para el puesto de pivote defensivo.

El equipo se ejercitó ayer lunes en el gimnasio del Suárez Puerta con trabajo de fuerza para unos jugadores y regenerativo para otros.