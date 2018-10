Real Avilés Castañón sigue apostando por las rotaciones en el Avilés Castañón arenga a David y a Barra en un ejercicio. / MARIETA El técnico blanquiazul no ha repetido el once inicial en seis jornadas y ante el Condal prepara nuevos cambios de jugadores NACHO GUTIÉRREZ AVILÉS. Sábado, 6 octubre 2018, 03:31

El entrenador del Real Avilés prepara nuevas rotaciones en un once inicial que no ha repetido en las seis jornadas disputadas y que tampoco lo hará mañana en Noreña, donde el equipo blanquiazul se medirá a partir de las 12 horas en el Alejandro Ortea con el Condal. Juanma Castañón apuesta por refrescar algunas posiciones y dar descansos a jugadores que no se han perdido minuto en lo que va de campeonato, además de tener a todos enchufados y preparados para rendir.

El técnico lenense ultimó ayer su plan en una sesión a puerta cerrada, aunque ya se intuyeron los cambios posibles en el entrenamiento del jueves. Antes, tras el partido ante el Madalena, ya adelantaba que habría algún cambio, por ejemplo en el centro de la defensa: «Santa y Naranjo están haciendo un trabajo muy bueno, pero uno de ellos descansará el domingo».

No adelanta el que se quedará fuera incluso de la lista para que entre en ella Yohan Kalala tras dos semanas en la grada. El titular que entra no es otro que Thomas y el que sale probablemente Naranjo, para que el francés retorne al equipo con los mismos compañeros de línea con los que acabó la pasada campaña, Paulo, Santa y Barra. Eso equivaldría a nuevos movimientos en otras líneas, con un titular que se quedará fuera casi con toda seguridad, Pedro, para prevenir una molestias en el tobillo.

De los que participaron el domingo pasado aunque saliendo en el banquillo, hay que descartar a Wilfried, ausente en las sesiones de la semana por asuntos personales en Francia. Los que se perdieron la cita anterior por gripe, Carlos y José Antonio, regresan a la convocatoria, este último posiblemente para ser titular en el interior zurdo, mientras en el derecho podría jugar el polivalente Diego Pereira en lugar de Mathias. Cissé, David y Marcos se mantendrían en la zona ancha, y Kevin en la punta de ataque sin descartar las opciones de Jordan.

Con esas variantes han trabajado Castañón y Olmo Maroto a lo largo de la semana en la Toba y ayer en el Suárez Puerta, con los últimos retoques tácticos. La estrategia también tuvo su parte para ensayar las acciones tanto de ataque como defensa, que hasta la fecha están dando réditos. El paso por el gimnasio completó la última sesión de la semana a la espera de conocer a lo largo de este sábado la lista de convocados para medirse a un Condal que encadena dos derrotas seguidas por las dos victorias avilesinas, y que ha perdido dos de sus tres compromisos en el Alejandro Ortea.