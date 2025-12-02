La polémica arbitral tapa al mejor Real Avilés

No es cuestión de jugar a ser adivinos, pero en esta Primera RFEF tan igualada dos puntos pueden darle o quitarle la vida a un ... equipo. Pueden llevarle a la gloria de jugar un 'play-off' de ascenso o al infierno de descender a Segunda Federación. El Real Avilés Industrial lo sabe, como también es consciente de que al cabo de 38 jornadas todos los detalles cuentan, también las decisiones arbitrales que un día pueden restar u otro sumar. Pero lo que no contaba el club blanquiazul es que pudiera sufrir en catorce jornadas dos errores que que se considera que no son de apreciación, sino simplemente de desconocimiento o falta de rigor al aplicar el reglamento.

El Real Avilés lamenta que lleva dos puntos menos en la clasificación sólo a causa de «fallos técnicos» de los árbitros ante Unionistas y Celta Fortuna. No es una cuestión de apreciación, en la que también se podría entrar en partidos como el de este domingo por una mano clara dentro del área del filial vigués, sino que el club asegura que el segundo gol visitante se concedió en una revisión del FVS o videoarbitraje que nunca debió producirse.

La secuencia de la jugada que supuso el gol visitante con el minuto 90 de partido casi cumplido empieza en un lanzamiento de esquina en el que el balón le llega al segundo palo a Óscar Marcos. En ese momento, el asistente de Francisco Crespo levanta el banderín para señalizar una infracción que podría ser fuera de juego o falta sobre Cayarga, y el colegiado se lleva inmediatamente el silbato a la boca y pita.

Fuentes arbitrales apuntan a que la clave es saber si el pitido fue antes o después del gol para poder revisarlo en el FVS

A renglón seguido, el árbitro acude a revisar la jugada en el sistema de videoarbitraje FVS. Crespo analiza las imágenes y considera por las tomas que le ofrece la retransmisión televisiva que no hay infracción. Como consecuencia de ello, valida el gol del Celta Fortuna, lo que desata la indignación del Real Avilés al considerar que el hecho de haber pitado deja a la jugada sin opciones de revisión.

Fuentes arbitrales consultadas por LA VOZ DE AVILÉS aseguran que la clave está en saber si el pitido del árbitro a instancias de su asistente se produce antes o después de que el balón entrase en la portería defendida por Álvaro Fernández, algo que es difícil de determinar con exactitud. Es la clave para que se pueda utilizar o no el sistema de videoarbitraje, si bien se considera que hubo un claro error de precipitación tanto del asistente por no esperar al final de la jugada para levantar el banderín, como del árbitro al utilizar el silbato.

En ese punto, al finalizar el partido desde el Real Avilés se aseguraba que el club disponía de imágenes propias en las que se veía «que pita claramente antes de que el balón entre», según denunciaba el técnico Dani Vidal. Y ahí está la clave, porque, de ser eso cierto, las mismas fuentes arbitrales consultadas por este periódico aseguran que no cabría la revisión de la jugada en el videoarbitraje. Si el balón hubiera traspasado la línea de gol, aunque fuese por un centímetro, antes del pitido arbitral, Francisco Crespo habría acertado al acudir al FVS.

El propio Vidal veía en esa jugada similitudes al penalti que le privó del empate al Real Avilés en el último minuto del partido ante el Unionistas en Salamanca. En aquella ocasión Fernando Bueno ordenó la repetición por una supuesta invasión del área de Adri Gómez que no existió en virtud del reglamento.

Lo cierto es que la polémica el domingo tapó la gran imagen del Real Avilés, sobre todo en una segunda parte pletórica de juego.