Los jugadores y el cuerpo técnico del Real Avilés protestan ante Francisco Crespo la decisión de conceder el gol de la victoria al Celta Fortuna el domingo en el Suárez Puerta. Pablo Nosti

La polémica arbitral tapa al mejor Real Avilés

La actuación de Francisco Crespo ante el Celta Fortuna indigna al club avilesino tras disputar uno de los partidos más completos hasta ahora

Alberto Santos

Alberto Santos

Avilés

Martes, 2 de diciembre 2025, 06:51

No es cuestión de jugar a ser adivinos, pero en esta Primera RFEF tan igualada dos puntos pueden darle o quitarle la vida a un ... equipo. Pueden llevarle a la gloria de jugar un 'play-off' de ascenso o al infierno de descender a Segunda Federación. El Real Avilés Industrial lo sabe, como también es consciente de que al cabo de 38 jornadas todos los detalles cuentan, también las decisiones arbitrales que un día pueden restar u otro sumar. Pero lo que no contaba el club blanquiazul es que pudiera sufrir en catorce jornadas dos errores que que se considera que no son de apreciación, sino simplemente de desconocimiento o falta de rigor al aplicar el reglamento.

