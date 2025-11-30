El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Primera Federación

En directo: Real Avilés - Celta Fortuna

Los blanquiazules inician en el Suárez Puerta una tanda que incluye a tres de los cuatro primeros de una clasificación que se aprieta cada vez más

Samuel Osorio

Avilés

Domingo, 30 de noviembre 2025, 17:53

18:08

Como curiosidad, ambos conjuntos lucirán hoy su indumentaria visitante, por la coincidencia de colores. De este modo, el RAI vestirá con su camiseta de tono grisáceo y el Celta abandona el habitual celeste por un azul más intenso.

18:04

El Real Avilés intentará volver a la senda de la victoria tras la derrota en Mérida, en un duelo de altura ante un Celta Fortuna que marcha en segunda posición con 3 puntos más que el conjunto blanquiazul.

17:57

El árbitro del encuentro será Francisco Crespo, del comité cántabro. Estará asistido en las bandas por Eduardo de Ponga y Jesús Rodrigo.

17:56

Alineación del Celta Fortuna

Así sale el filial del Celta de Vigo, y con los siguientes suplentes:

En directo: Real Avilés - Celta Fortuna

17:54

Alineación del Real Avilés

En directo: Real Avilés - Celta Fortuna

17:52

¡Muy buenas tardes a todos! Bienvenidos al minuto a minuto del Real Avilés Industrial - Celta Fortuna, correspondiente a la jornada 14 del Grupo 1 de Primera RFEF.

