En directo: Real Avilés - Celta Fortuna
Los blanquiazules inician en el Suárez Puerta una tanda que incluye a tres de los cuatro primeros de una clasificación que se aprieta cada vez más
Samuel Osorio
Avilés
Domingo, 30 de noviembre 2025, 17:53
18:08
Como curiosidad, ambos conjuntos lucirán hoy su indumentaria visitante, por la coincidencia de colores. De este modo, el RAI vestirá con su camiseta de tono grisáceo y el Celta abandona el habitual celeste por un azul más intenso.
18:04
El Real Avilés intentará volver a la senda de la victoria tras la derrota en Mérida, en un duelo de altura ante un Celta Fortuna que marcha en segunda posición con 3 puntos más que el conjunto blanquiazul.
17:57
El árbitro del encuentro será Francisco Crespo, del comité cántabro. Estará asistido en las bandas por Eduardo de Ponga y Jesús Rodrigo.
17:56
Alineación del Celta Fortuna
Así sale el filial del Celta de Vigo, y con los siguientes suplentes:
17:54
Alineación del Real Avilés
17:52
¡Muy buenas tardes a todos! Bienvenidos al minuto a minuto del Real Avilés Industrial - Celta Fortuna, correspondiente a la jornada 14 del Grupo 1 de Primera RFEF.
-
