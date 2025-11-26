El Real Avilés prepara la visita al Suárez Puerta de una de las mejores canteras del fútbol español

El Real Avilés Industrial recibirá este domingo, a partir de las 18.15 horas en el Suárez Puerta, al Celta Fortuna, uno de los ... filiales con mejores números del fútbol español en los últimos años junto a los de la Real Sociedad, ahora mismo en LaLiga Hypermotion, y el Villarreal, descendido este verano.

A Madroa, como así se llama la ciudad deportiva del Real Club Celta de Vigo, se ha ganado por méritos propios ser considerado uno de los mayores viveros del fútbol español. Siempre lo ha sido, pero en los últimos años se ha acentuado más. Primero por las necesidades económicas del club vigués y después para dar continuidad a una filosofía que ha dado muy buenos resultados.

Mientras que en la época dorada de la entidad, finales de los noventa y principios de los años 2000, el hueco para los canteranos era mínimo, con estrellas internacionales como Mostovoi, Dutruel, Karpin, Mazinho, Cavallero, Gustavo López, Berizzo o Revivo, A Madroa empezó a emerger a partir del descenso a Segunda División en 2004, que se repitió en 2007 y dio lugar a importantes problemas económicos dentro del club.

Borja Oubiña, que llegó a ser internacional con España, fue el primer canterano de la época moderna en consagrarse en el primer equipo y jugar a buen nivel. A partir de 2007 se fueron incorporando los Roberto Lago, Michu, firmado del Real Oviedo por el entonces todavía denominado Celta B, Dani Ábalo, el guardameta Yoel, Jonathan Vila...

Cuanto más años pasaba el primer equipo del Celta en Segunda, más se teñía la plantilla de canteranos, en busca de un ascenso que diese también un impulso económico al club. Y el cambio de categoría llegó por fin en el verano de 2012, con Paco Herrera en el banquillo, con Yoel, Hugo Mallo, Roberto Lago, Álex López, Borja Oubiña y Iago Aspas, que con 24 años marcó 23 goles aquella temporada, en el equipo inicial habitual.

Ampliar Borja Oubiña y Iago Aspas, con el Celta en Segunda, los canteranos que iniciaron la etapa dorada de A Madroa. LVA

Ese ascenso, y la permanencia al año siguiente en Primera de nuevo con varios de estos jugadores en el 'once', a los que se uniría también el lateral Jony Otto, demostraron que el Celta también podía jugar en la élite con jugadores salidos de A Madroa, lo que fue potenciando también el nivel del filial en Segunda División B y las opciones del club para traer a futbolistas de otras canteras del país e incluso del extranjero, pues sabían que, si lo hacían bien, podían dar el salto a la primera plantilla celeste, como así ocurre cada año.

Tanto, que el Celta Fortuna lleva compitiendo en Primera Federación desde su creación en 2021, finalizando en los puestos sexto, quinto, cuarto y octavo. O lo que es lo mismo, disputando dos 'play off' de ascenso a Segunda División, categoría que el filial celtista nunca ha alcanzado a lo largo de su historia.

En la primera temporada del Celta Fortuna en Primera Federación el entrenador era Onésimo, y en la plantilla, bastante veterana, destacaban futbolistas como Diego Pampín, un emergente Gabri Veiga (Oporto) o Alfon, hoy en el Sevilla. Al curso siguiente ya llegó al banquillo Claudio Giráldez, metiendo al equipo en 'play off' de ascenso con jugadores como Iker Losada, Hugo Álvarez, Miguel Rodríguez o Lautaro de León. En la portería estaba el cubano Christian Joel, cedido entonces por el Sporting.

Para la 2023-24 continuaba en el banquillo Giráldez, aunque a falta de once jornadas ascendió al primer equipo, dejándole el testigo a un Fredi Álvarez que se mantiene en el cargo en la actualidad. En aquel Fortuna jugaban Javi Rodríguez, Miguel Román, Damián, Alfon, Pablo Durán y Hugo Álvarez, la gran mayoría de ellos ahora jugando la Europa League con el primer equipo.

El pasado curso, el equipo finalizó octavo con un equipo mucho más rejuvenecido, dinámica que se repitió este verano, aunque los resultados siguen siendo positivos, con el equipo celtista segundo. Un trabajo ejemplar.