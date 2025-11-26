El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Los jugadores del Celta Fortuna celebran un gol esta temporada. LVA
Real Avilés - Celta Fortuna

El Real Avilés prepara la visita al Suárez Puerta de una de las mejores canteras del fútbol español

El buen momento del Celta Fortuna, segundo clasificado en el grupo 1 de Primera Federación, es resultado de una filosofía que ha llevado al primer equipo celeste a Europa

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 06:24

Comenta

El Real Avilés Industrial recibirá este domingo, a partir de las 18.15 horas en el Suárez Puerta, al Celta Fortuna, uno de los ... filiales con mejores números del fútbol español en los últimos años junto a los de la Real Sociedad, ahora mismo en LaLiga Hypermotion, y el Villarreal, descendido este verano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

