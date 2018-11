Real Avilés Un Avilés con lo puesto y con urgencias Carlos Núñez fija a Marcos Blanco, que reaparece como titular, en uno de los ensayos del Avilés esta semana en La Toba. / MARIETA El equipo blanquiazul, con 16 futbolistas y sin delanteros, necesita sumar los tres puntos ante el Colunga | Juanma Castañón hace nuevos cambios, alguno obligado, para tratar de romper la racha de cuatro partidos sin ganar y salir de la zona peligrosa NACHO GUTIÉRREZ AVILÉS. Domingo, 4 noviembre 2018, 04:17

Las circunstancias en el Real Avilés se complican por momentos y el partido que afronta esta mañana (Suárez Puerta, 12 horas) ante el Colunga no es una final, pero los tres puntos en disputa son oro para un equipo blanquiazul embarrancado en la clasificación después de cuatro jornadas sin sumar el pleno, con tres derrotas y un empate.

La necesidad de ganar y al estado en precario del equipo tras las bajas de Kevin y Jordan, presiden los previos de un partido de gran importancia para el Avilés, en riesgo de caer a la zona roja si el equipo no es capaz de romper la dinámica. Será un reto para los blanquiazules, por su poco peso en el juego de ataque y porque el Colunga viene con los dientes afilados sabedor de la buena oportunidad que tiene de sumar en el Suárez Puerta.

Con el descarte de los dos nueves del equipo y a la espera de que lleguen sus recambios, Castañón trabajó esta semana con Pedro en punta y Marcos, novedad tras cumplir sanción, por detrás como segundo delantero. El pasado sábado en Pravia el técnico modificó su hasta entonces dibujo habitual para optar por un 4-4-2 que con toda probabilidad mantendrá hoy y en el que Carlos Núñez, uno de los destacados en Santa Catalina, y Cisse, repetirán como dupla en el doble pivote.

David Pérez y Wilfried, si está en condiciones, los costados, aunque ninguno es jugador de banda. El galo tiene unas molestias y si no las supera será reemplazado por Mathias. Diego Pereira se queda en el banquillo para no forzar su contractura y en la zaga no hay movimientos respecto al último partido por lo que el once más probable será el formado por Borja Piquero; Paulo, Santa, Naranjo, Barra; Wilfried, Cisse, Carlos Núñez, David Pérez; Marcos y Pedro. El portero Lemus, Yohan Kalala, José Antonio, y ya los citados Mathias y Pereira, completan la lista de convocados.

«Es un partido complicado, pero lo afrontamos con ilusión y convencidos de que podemos ganarlo si lo hacemos bien», dice Castañón, que espera intensidad en sus jugadores y acierto para batir a un equipo que «cuenta con gente muy capacitada y que ha empezado la temporada a un gran nivel». A falta de jugadores específicos en ataque para dar con la llave del gol, las acciones a balón parado cobran la máxima importancia: «Hemos trabajado mucho las estrategias, tanto en defensa como en ataque».

Buen arranque

Si Juanma Castañón debuta esta temporada en Tercera División, su colega Álvaro Candás hace lo propio al frente del Colunga tras su experiencia en categorías regionales hasta la Preferente. El técnico, natural de Caravia, afronta su primera presencia en el Suárez Puerta con el objetivo de «ganar, es un gran campo en el que esperamos hacer un buen partido y sumar los puntos».

Candás reconoce que la buena marcha de su equipo «puede ser una sorpresa -octavo clasificado con 15 puntos- pero el equipo está trabajando bien y esperamos seguir en esta línea. Nuestro objetivo claro es la permanencia y sumar puntos ahora es una gran ayuda».

El entrenador del Colunga vio a su rival el sábado en Pravia y tiene clara su perspectiva de partido para esta mañana: «Es un equipo que se defiende y busca el contraataque, así que iremos con la lección aprendida sin renunciar a nuestra forma de jugar». Un estilo que pasa «por el balón, nos gusta combinar y eso es lo que trataremos de hacer ante el Avilés». Candás cuenta con tres ausencias, entre ellas la de Diego Arias, uno de los exjugadores blanquiazules del Colunga. Pascual Puente, Álvaro Viña, Carlos Castro y Labrado completan la nómina.